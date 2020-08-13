www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка комплектующих насосных агрегатов ГДМ для нужд АО "Томскгазпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
04.08.2020 09:58
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-28-36
Факс
+7 3822 61-22-20
Адрес электронной почты
lobanovkv@tomskgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лобанов Константин Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплектующих насосных агрегатов ГДМ для нужд АО "Томскгазпром"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.08.2020 20:00 GMT +313.08.2020 20:0013.08.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154453Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектующих насосных агрегатов ГДМ для нужд АО "Томскгазпром"
Начальная цена
462 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка в течение 90 календарных дней, оплата на 15 рабочий день с даты поставки всей партии товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Кол-во: 2.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.