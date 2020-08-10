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    Главная / Торги / замена стеклопакетов оконных и витражных конструкций здания с привлечением промышленных альпинистов на объекте "Административно-хозяйственный комплекс по ул. Республики, 143а в г. Тюмени" в соответствии с техническим заданием

    замена стеклопакетов оконных и витражных конструкций здания с привлечением промышленных альпинистов на объекте "Административно-хозяйственный комплекс по ул. Республики, 143а в г. Тюмени" в соответствии с техническим заданием

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 12:0010.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154451Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154451

    Наименование закупки

    замена стеклопакетов оконных и витражных конструкций здания с привлечением промышленных альпинистов на объекте "Административно-хозяйственный комплекс по ул. Республики, 143а в г. Тюмени" в соответствии с техническим заданием

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 14:39

    Документация процедуры

    ТЗ_стеклопакеты.docx

    Приложение_1_к_ТЗ_(ВОР).xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"

    Юридический адрес

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а

    Почтовый адрес

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а

    Контактный телефон

    +7 912 993-07-34

    Факс

    Адрес электронной почты

    pushkareva@gazoil-plaza.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пушкарева Ирина Павловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Замена стеклопакетов оконных и витражных конструкций здания с привлечением промышленных альпинистов на объекте "Административно-хозяйственный комплекс по ул. Республики, 143а в г. Тюмени" в соответствии с техническим заданием

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.08.2020 12:00 GMT +310.08.2020 12:0010.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154451Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Замена стеклопакетов оконных и витражных конструкций здания с привлечением промышленных альпинистов на объекте "Административно-хозяйственный комплекс по ул. Республики, 143а в г. Тюмени" в соответствии с техническим заданием

    Начальная цена

    978 773,99

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Тюменская область, город Тюмень, улица Республики, 143аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ежемесячно по факту подписания ООО "ГазПурИнвест-Тюмень" без замечаний документов о приемке выполненных работ в течение 30 дней после подписания акта выполненных работ, стоимость включает в себя стоимость демонтажа с помощью промышленных альпинистов, монтажа с помощью промышленных альпинистов, приобретение, изготовление, доставку материалов до объекта, погрузку/выгрузку,подъем материалов

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"

    Адрес местонахождения

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по замене стеклопакетов оконных и витражных конструкций здания с привлечением промышленных альпинистов Формула стеклопакетов : 6SG RoyalBlue зак.-10Ar-4зак-8Ar-4зак.TopN"

    Кол-во: 16.290

    "Позиция 2"

    "Услуги по замене стеклопакетов оконных и витражных конструкций здания с привлечением промышленных альпинистов Формула стеклопакетов : 6PIAzurЗак-22-4"

    Кол-во: 1.104

    "Позиция 3"

    "Услуги по замене стеклопакетов оконных и витражных конструкций здания с привлечением промышленных альпинистов Формула стеклопакетов : СПО32,6SR BV50Tзак/-22AI-/4ClimaN 1MGColor RAL5024 сплошное окрашивание"

    Кол-во: 1.330

    "Позиция 4"

    "Услуги по замене стеклопакетов оконных и витражных конструкций здания с привлечением промышленных альпинистов Формула стеклопакетов : СПД 32 мм, 4М1-10-4М1-10-4М1"

    Кол-во: 0.710

    "Позиция 5"

    "Услуги по замене стеклопакетов оконных и витражных конструкций здания с привлечением промышленных альпинистов Формула стеклопакетов : СПД 40 мм, 6Stopsol Supersilver Dark Blue (зак.)-14-4М1-12-4М1(зак.)"

    Кол-во: 41.570

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