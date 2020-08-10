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Наименование закупки
замена стеклопакетов оконных и витражных конструкций здания с привлечением промышленных альпинистов на объекте "Административно-хозяйственный комплекс по ул. Республики, 143а в г. Тюмени" в соответствии с техническим заданием
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
04.08.2020 14:39
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а
Почтовый адрес
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а
Контактный телефон
+7 912 993-07-34
Факс
Адрес электронной почты
pushkareva@gazoil-plaza.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пушкарева Ирина Павловна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Замена стеклопакетов оконных и витражных конструкций здания с привлечением промышленных альпинистов на объекте "Административно-хозяйственный комплекс по ул. Республики, 143а в г. Тюмени" в соответствии с техническим заданием
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.08.2020 12:00 GMT +310.08.2020 12:0010.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154451Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Замена стеклопакетов оконных и витражных конструкций здания с привлечением промышленных альпинистов на объекте "Административно-хозяйственный комплекс по ул. Республики, 143а в г. Тюмени" в соответствии с техническим заданием
Начальная цена
978 773,99
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, Тюменская область, город Тюмень, улица Республики, 143аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
ежемесячно по факту подписания ООО "ГазПурИнвест-Тюмень" без замечаний документов о приемке выполненных работ в течение 30 дней после подписания акта выполненных работ, стоимость включает в себя стоимость демонтажа с помощью промышленных альпинистов, монтажа с помощью промышленных альпинистов, приобретение, изготовление, доставку материалов до объекта, погрузку/выгрузку,подъем материалов
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"
Адрес местонахождения
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а
Кол-во: 16.290
Кол-во: 1.104
Кол-во: 1.330
Кол-во: 0.710
Кол-во: 41.570
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