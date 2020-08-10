Условия договора

Условия оплаты и доставки

ежемесячно по факту подписания ООО "ГазПурИнвест-Тюмень" без замечаний документов о приемке выполненных работ в течение 30 дней после подписания акта выполненных работ, стоимость включает в себя стоимость демонтажа с помощью промышленных альпинистов, монтажа с помощью промышленных альпинистов, приобретение, изготовление, доставку материалов до объекта, погрузку/выгрузку,подъем материалов