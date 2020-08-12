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    Главная / Торги / Приобретение химических веществ для нужд ф-ла УМТСиК ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Приобретение химических веществ для нужд ф-ла УМТСиК ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 07:0012.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154448Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154448

    Наименование закупки

    Приобретение химических веществ для нужд ф-ла УМТСиК ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 06:41

    Документация процедуры

    Техническое_задание.doc

    Договор_поставки_ЭТП_ГПБ_с_п._СКЗ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-60-60

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стовба Алексей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение химических веществ для нужд ф-ла УМТСиК ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.08.2020 07:00 GMT +312.08.2020 07:0012.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154448Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение химических веществ для нужд ф-ла УМТСиК ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Начальная цена

    61 131,71

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО, г. Новый Уренгой, Западная промзона, УХиР МТР филиала УМТСиК ООО «Газпром добыча Ямбург».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры.»(пункт включается в текст Договора, если Поставщик не является субъектом малого и среднего предпринимательства);б) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом в течение 15 календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной формы № ТОРГ-12.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Реактив химический Кислота серная ОСЧ 11-5 93.6...95.6ПРОЦ 1.8КГ ГОСТ 14262-78"

    Кол-во: 147.600

    "Позиция 2"

    "Реактив химический Серная кислота ХЧ 1.8КГ ГОСТ 4204-77"

    Кол-во: 14.400

    "Позиция 3"

    "Реактив химический Ртуть азотнокислая 1-водная ХЧ"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 4"

    "Реактив химический Ацетон ЧДА 0.8КГ 7-44470"

    Кол-во: 83.200

    "Позиция 5"

    "Реактив химический Кислота соляная ХЧ 1.2КГ ГОСТ 3118-77"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Реактив химический Соляная кислота 0.1н"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Индикатор Люмогаллион ЧДА"

    Кол-во: 0.010

    "Позиция 8"

    "Реактив химический Серебро сернокислое ХЧ"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 9"

    "Реактив химический Кислота соляная ОСЧ 1.2КГ ГОСТ 14261-77"

    Кол-во: 3.600

    "Позиция 10"

    "Стандарт-титр Натрий тетраборнокислый 0.1H 10 ампул 7-39391"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Реактив химический Калий сурьмяновиннокислый 0,5-водный Ч"

    Кол-во: 0.010

    "Позиция 12"

    "Реактив химический Кислота уксусная ХЧ ГОСТ 61-75"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 13"

    "Реактив химический Ртуть (II) сернокислая чда"

    Кол-во: 0.100

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