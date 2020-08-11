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    Главная / Торги / Поставка персональных компьютеров и периферийных устройств для нужд ООО "Газпром транссервис" в 2020 году

    Поставка персональных компьютеров и периферийных устройств для нужд ООО "Газпром транссервис" в 2020 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.08.2020 10:0011.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154447Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154447

    Наименование закупки

    Поставка персональных компьютеров и периферийных устройств для нужд ООО "Газпром транссервис" в 2020 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 10:00

    Документация процедуры

    Описание_товара.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром транссервис"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"

    Юридический адрес

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5

    Почтовый адрес

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н

    Контактный телефон

    +7 86148 5-58-65

    Факс

    +7 86148 5-58-06

    Адрес электронной почты

    r.buranbaev@gazprom-transservice.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Буранбаев Руслан Рафикович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка персональных компьютеров и периферийных устройств для нужд ООО "Газпром транссервис" в 2020 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.08.2020 10:00 GMT +311.08.2020 10:0011.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154447Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка персональных компьютеров и периферийных устройств для нужд ООО "Газпром транссервис" в 2020 году

    Начальная цена

    493 433,28

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, г.Темрюк, порт, а/я 32, территория ООО "Газпром транссервис"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата, поставка в течение 10 дней с момента подач заявки, обязательно ориентироваться на КОММЕНТАРИИ ЗАКАЗЧИКА, приложение счета (КП) обязательно

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром транссервис"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"

    Адрес местонахождения

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Корпус для компьютера Powerman ES722BL черный mATX 400ВтВТ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Материнская плата Asus PRIME H310M-C R2.0 LGA 1151-v2 Intel H310 2xDDR4"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Процессор CPU Intel Socket 1151 Pentium G5400 2 3.7 GHz 4Mb 58ВТ BOX"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "Оперативная память Kingston ValueRAM KVR24S17S6/4 DDR4 SO-DIMM 2400MHz 19200Мб/с 4ГБАЙТ 1ШТ 1Rх4 CL17 1.2В"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 5"

    "Накопитель твердотельный SSD 2.5'' SiliconPower Slim S60 (SP240GBSS3S60S25) 240GB SATA 6Gb/s"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Монитор компьютерный Dell SE2416H LCD 23.8ДЮЙМ 1920х1080 IPS LED 6ms D-Sub, HDMI 178°/178° 250кд/м2 черный 416H-2078"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 7"

    "Мышь компьютерная проводная Defender MS-900 черный оптический USB"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "Клавиатура Sven Standard 303 USB+PS/2 черный SV-03100303PU"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 9"

    "Источник бесперебойного питания IPPON Back Basic 650 7А.Ч свинцово-кислотный 278х143х100ММ 162-285В 0.65КВ.А 4.35КГ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 10"

    "Фильтр сетевой SVEN Optima Base 5 розеток черный 5М (215)Surge Protector"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 11"

    "Программное обеспечение Microsoft Windows 10 Professional"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 12"

    "Программное обеспечение Microsoft Office Professional Plus 2019 Лицензия OpenLicensePack, Single OLP NL, 79P-05729"

    Кол-во: 6.000

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