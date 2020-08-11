Поставка насосных станций для нужд ф-ла УМТСиК ООО "Газпром добыча Ямбург"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры.»(пункт включается в текст Договора, если Поставщик не является субъектом малого и среднего предпринимательства);б) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом в течение 15 календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной формы № ТОРГ-12.