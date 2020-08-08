www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
УСТАНОВКА НАСОСНАЯ УН200/320
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
04.08.2020 09:02
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
344065, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ УКРАИНСКАЯ, ДОМ 51/101
Почтовый адрес
344065, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ УКРАИНСКАЯ, ДОМ 51/101
Контактный телефон
+7 863 310-91-44
Факс
+7 863 310-91-44
Адрес электронной почты
info_esk@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Губарев Антон Иванович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
УСТАНОВКА НАСОСНАЯ УН200/320
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
08.08.2020 00:00 GMT +308.08.2020 00:0008.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154436Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
УСТАНОВКА НАСОСНАЯ УН200/320
Начальная цена
916 666,67
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ростовская область, Ростовская обл. г.Ростов-на-ДонуРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100% в течение 60 дней после отгрузки товара со склада Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ЭСК"
Все закупки и тендеры ООО "ЭСК"
Адрес местонахождения
344065, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ УКРАИНСКАЯ, ДОМ 51/101
Кол-во: 1.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.