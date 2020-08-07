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    Главная / Торги / Поставка оборудования связи и КИП для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Поставка оборудования связи и КИП для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.08.2020 07:0007.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154435Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154435

    Наименование закупки

    Поставка оборудования связи и КИП для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 09:05

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставки_2020_1.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Почтовый адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Контактный телефон

    +7 343 359-73-26

    Факс

    +7 343 287-22-04

    Адрес электронной почты

    S.Fertikova@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фертикова Светлана Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования связи и КИП для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.08.2020 07:00 GMT +307.08.2020 07:0007.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154435Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования связи и КИП для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Начальная цена

    142 025,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, г. Екатеринбург. Раздольная 2а. Поставка в течение 30 календарных дней, с момента заключения договора.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней с момента подписания товарной накладной при наличии надлежаще выставленного счет-фактуры. Доставка по адресу поставки осуществляется Поставщиком.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Резистор постоянный непроволочный С2-33Н 0.25ВТ 510ОМ 20ПРОЦ А-В"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Резистор постоянный непроволочный С2-33Н 0.25ВТ 470ОМ 20ПРОЦ А-В"

    Кол-во: 38.000

    "Позиция 3"

    "Резистор постоянный непроволочный С2-33Н 0.25ВТ 10КОМ 5ПРОЦ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Бобышка БП-БТ 30ММ G1/2" сталь"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Устройство дистанционного контроля и сигнализации УДКС 4615 для сотовой (проводной, радиоканальной) связи"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Манометр технический показывающий ТМ-510Р.00 1.5 1.0МПа М20х1.5"

    Кол-во: 4.000

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