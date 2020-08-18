Расходные материалы для периферийного оборудования_2_АО "Гипрогазцентр"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

1. Поставка товара осуществляется одной партией на основании заявки Покупателя и в сроки, указанные в заявке. 2. Оплата товара производится в течение 15 рабочих дней после получения Покупателем Товара и выставленного Поставщиком счета. 3. Расчеты между сторонами производятся путем перечисления безналичных денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 4. Поставка товара осуществляется в течение 3 (трёх) дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя на протяжении всего срока действия настоящего Договора. Допускается передача заявки средствами факсимильной связи, а также электронной почтой. 5. Получателем товара является Покупатель. Доставка товара производится транспортом и за счет Поставщика на склад Покупателя по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д.26. 6. Разгрузка Товара и его доставка до места хранения производится силами Поставщика и за его счет. 7. Количество и ассортимент партии Товара определяются заявкой Покупателя.