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    Главная / Торги / Расходные материалы для периферийного оборудования_2_АО "Гипрогазцентр"

    Расходные материалы для периферийного оборудования_2_АО "Гипрогазцентр"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 10:0018.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154431Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154431

    Наименование закупки

    Расходные материалы для периферийного оборудования_2_АО "Гипрогазцентр"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    10.08.2020 09:13

    Документация процедуры

    Проект_договора_КЗ__№___2020-ГГЦ-4.3-0096_от_15.06.2020_(6116082_v1).doc

    Тех_зад_расх_мат_для_периф_обор.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГИПРОГАЗЦЕНТР"
    Все закупки и тендеры АО "ГИПРОГАЗЦЕНТР"

    Юридический адрес

    603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26,

    Почтовый адрес

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26

    Контактный телефон

    +7 831 428-28-01

    Факс

    +7 831 428-30-44

    Адрес электронной почты

    komlev@ggc.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Комлев Павел Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Расходные материалы для периферийного оборудования_2_АО "Гипрогазцентр"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.08.2020 10:00 GMT +318.08.2020 10:0018.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154431Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Расходные материалы для периферийного оборудования_2_АО "Гипрогазцентр"

    Начальная цена

    989 250,09

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д.26Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1. Поставка товара осуществляется одной партией на основании заявки Покупателя и в сроки, указанные в заявке. 2. Оплата товара производится в течение 15 рабочих дней после получения Покупателем Товара и выставленного Поставщиком счета. 3. Расчеты между сторонами производятся путем перечисления безналичных денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 4. Поставка товара осуществляется в течение 3 (трёх) дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя на протяжении всего срока действия настоящего Договора. Допускается передача заявки средствами факсимильной связи, а также электронной почтой. 5. Получателем товара является Покупатель. Доставка товара производится транспортом и за счет Поставщика на склад Покупателя по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д.26. 6. Разгрузка Товара и его доставка до места хранения производится силами Поставщика и за его счет. 7. Количество и ассортимент партии Товара определяются заявкой Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГИПРОГАЗЦЕНТР"
    Все закупки и тендеры АО "ГИПРОГАЗЦЕНТР"

    Адрес местонахождения

    603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26,

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картридж HP 14X LaserJet CF214X черный"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Картридж HP 30А CF230A черный 1600 страниц"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Драм-картридж HP 32A CF232A оригинальный 23000ЛИСТ черный"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Картридж HP 83А CF283A черный 1500 страниц"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Картридж HP 651А CE340A черный 13500 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Картридж Комус 18A CF218A черный 1400 страниц"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 7"

    "Запасная часть для оргтехники Блок фотобарабана HP 57A CF257A для HP LJ M436dn 80000 страниц черный"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Материнская плата Asus TUF Z390-PRO GAMING LGA 1151-v2 Intel Z390 4хDDR4"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Материнская плата Asus PRIME Z370-P LGA1151 Intel Z370 4xDDR4 (64GB) ATX RTL DVI-D, HDMI"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Материнская плата Gigabyte Z370P D3 Soc-1151v2 Intel Z370 4хDDR4 ATX AC`97 8ch(7.1) GbLAN RAID+HDMI"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Оперативная память Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15 DDR4 3000MHz 8ГБАЙТ 2ШТ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 12"

    "Оперативная память Corsair CMK8GX4M1A2400C14 DDR4 DIMM 288-pin 2400MHz 19200Мб/с 8ГБАЙТ 1ШТ 1.2В"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 13"

    "Кулер для процессора Intel E97379 Soc-1150/1151/1155 18-38dB"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Процессор Intel CPU Core i3-6100 Skylake 2core LGA1151 3.7 GHz BOX SVGA HD Graphics/51W/6 GT/s"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Процессор Intel Core i5-9400 6 2.9GHz 9MB 65ВТ OEM"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 16"

    "Видеокарта MSI GeForce GTX 1060 PCI-E 8108МЕГАГЦ 3072МБАЙТ GDDR5 1594МЕГАГЦ 192БИТ 3xDP/DVI/HDMI"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 17"

    "Диск жесткий HDD HPE 507284-001 300 ГБ SAS 2.5" 10000 об/мин 6 Гбит/c HotPlug DP"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 18"

    "Процессор Intel Core i5-9600K OEM Coffee Lake R 6 LGA1151-v2 3.7 GHz 2х192КБ 95ВТ CM8068403874404-SRELU"

    Кол-во: 4.000

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