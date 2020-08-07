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    Главная / Торги / Поставка материалов для нужд УАВР (ЛНК) ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020 г.

    Поставка материалов для нужд УАВР (ЛНК) ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.08.2020 09:0007.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154430Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154430

    Наименование закупки

    Поставка материалов для нужд УАВР (ЛНК) ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 09:27

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-06-13

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    klyutina@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Клютина Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для нужд УАВР (ЛНК) ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.08.2020 09:00 GMT +307.08.2020 09:0007.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154430Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для нужд УАВР (ЛНК) ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2020 г.

    Начальная цена

    494 085,10

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саха /Якутия/ Республика, 678158, Республика Саха (Якутия), Ленский район, п. Пеледуй, ул. Пристанская 7, Пеледуйская база материально-технического снабжения ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    МТР должны быть новыми, ранее не использованными. Предоставление паспорта и сертификана на поставляемое МТР. Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора: по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (форма ТОРГ-12). Доставка до склада заказчика должна быть включена в стоимость МТР. Аналоги не предусмотрены. Стоимость доставки должна быть включена в стоимость закупаемого товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гель для УЗК на водной основе АКС при дефектоскопии и толщинометрии различных конструкционных материалов баллон 0.25КГ -30...+100ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Запчасть к оборудованию рентгенологическому Комплект маркировочных знаков АРГО Латиница №2 8ММ ООО Литас ГОСТ 15843-79"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Приспособление радиографического контроля Пенал для набора букв и цифр 8ММ пластик ООО «Литас»"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Приспособление радиографического контроля Пояс кассетный панорамный под рентгеновскую пленку 80х300ММ 1220ММ с 15 кассетами ООО «Литас»"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Приспособление радиографического контроля Пояс кассетный панорамный под рентгеновскую пленку 80х300ММ 426ММ с 5 кассетами ООО «Литас»"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Фиксаж "ТРТ-310 Фк" концентрированный 5л/20 2 канистры для ручной обработки ООО "Реафотхим""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Запчасть Экран усиливающий флуоресцентный СМП-1600 30х40 для дефектоскопии"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 8"

    "Приспособление радиографического контроля Эталон чувствительности канавочный АРГО №11 (Fe) 1ШТ с поверкой"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 9"

    "Приспособление радиографического контроля Набор маркировочных знаков №6 по 30 цифр 8ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Приспособление радиографического контроля Пояс кассетный панорамный под рентгеновскую пленку 80х300ММ 1420ММ с 17 кассетами ООО «Литас»"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Приспособление радиографического контроля Пояс мерительный "Репер" Ду-426"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 12"

    "Приспособление радиографического контроля Пояс мерительный узкий Репер Арго для труб D720 1.6ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 13"

    "Проявитель ТРТ-310 Пк концентрированный 5л 2 канистры для ручной обработки ООО "Реафотхим""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Приспособление радиографического контроля Пояс мерительный "Репер" Ду-219"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 15"

    "Приспособление радиографического контроля Пояс мерительный "Репер" Ду-1220"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Запчасть к оборудованию рентгенологическому Комплект маркировочных знаков Буквы №2 ООО Литас ГОСТ 15843-79"

    Кол-во: 4.000

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