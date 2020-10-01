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    Главная / Торги / Поставка автомобильных масел и технических жидкостей

    Поставка автомобильных масел и технических жидкостей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.10.2020 16:0001.10.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154428Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154428

    Наименование закупки

    Поставка автомобильных масел и технических жидкостей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.08.2020 11:29

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    Почтовый адрес

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Контактный телефон

    +7 3462 95-56-38

    Факс

    +7 3462 95-56-03

    Адрес электронной почты

    V.Vovk@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вовк Владислав Любомирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка автомобильных масел и технических жидкостей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.10.2020 16:00 GMT +301.10.2020 16:0001.10.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154428Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобильных масел и технических жидкостей

    Начальная цена

    2 608 315,60

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 628416, автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Производственная, 18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течении 15 рабочих дней со дня получения комплекта документов, включать стоимость доставки в цену товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Наименование заказчика

    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Наименование заказчика

    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Антифриз Nordex"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 2"

    "Масло гидравлическое ВМГЗ"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 3"

    "Масло моторное Castrol 5W-30"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 4"

    "Масло моторное Shell Ultra 5W-40"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 5"

    "Масло моторное синтетическое KE9009-0042 SAE 5W-40 KE900-90042R NISSAN 5ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Масло моторное минеральное Лукойл Стандарт 10W40 SF/CC канистра 5Л"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 7"

    "Масло моторное Toyota 5W-30 08880-10705"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 8"

    "Жидкость стеклоомывающая Газпромнефть зимняя -25ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 9"

    "Тосол Русойл"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 10"

    "Масло трансмиссионное синтетическое Addinol Getriebeöl GH 75W90 GL-4/GL-5 20Л канистра 4014766100191"

    Кол-во: 200.000

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