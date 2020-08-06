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Наименование закупки
Закупка жестких внешних дисков Seagate для МРФ Волга
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
04.08.2020 08:40
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Контактный телефон
(831) 241-41-90
Факс
+7 8342 23-08-28
Адрес электронной почты
a.ordin@volga.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ордин Алексей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка жестких внешних дисков Seagate для МРФ Волга
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.08.2020 17:00 GMT +306.08.2020 17:0006.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154426Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка жестких внешних дисков Seagate для МРФ Волга
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижний Новгород г., ул. Большая Покровская, д. 56Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
постоплата в течение 7 календарных дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Кол-во: 2.000
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