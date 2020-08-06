Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка жестких внешних дисков Seagate для МРФ Волга

    Закупка жестких внешних дисков Seagate для МРФ Волга

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.08.2020 17:0006.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154426Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154426

    Наименование закупки

    Закупка жестких внешних дисков Seagate для МРФ Волга

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 08:40

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    (831) 241-41-90

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    a.ordin@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ордин Алексей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка жестких внешних дисков Seagate для МРФ Волга

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.08.2020 17:00 GMT +306.08.2020 17:0006.08.2020 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154426Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка жестких внешних дисков Seagate для МРФ Волга

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижний Новгород г., ул. Большая Покровская, д. 56Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата в течение 7 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Диск жесткий внешний Seagate STEB5000200 3.5" 5Тбайт USB 3.0"

    Кол-во: 2.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 75183
    Поставка флеш-накопителей [Администрация]
    Поставка флеш-накопителей [Администрация]
    75183
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    19.11.2018 10:00(GMT+03:00)
    64 146
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 76556
    Поставка флеш-накопителей [Администрация]
    Поставка флеш-накопителей [Администрация]
    76556
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.11.2018 10:00(GMT+03:00)
    65 129
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    УСЗН АВТОЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА
    Ценовой запрос № 78335
    Флешь-накопитель, мышь USB
    Флешь-накопитель, мышь USB
    78335
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    05.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    3 848
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Ценовой запрос № 82910
    Поставка портативных зарядных устройств и товаров общепромышленного назначения
    Поставка портативных зарядных устройств и товаров общепромышленного назначения
    82910
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.01.2019 09:00(GMT+03:00)
    499 670
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить