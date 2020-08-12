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    Главная / Торги / дублеры говорители

    дублеры говорители

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 08:0012.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154425Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154425

    Наименование закупки

    дублеры говорители

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 12:39

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КЦСОН ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА"

    Юридический адрес

    606260, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынец, Зубова, 46а

    Почтовый адрес

    606260, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынец, Зубова, 46а

    Контактный телефон

    +7 83164 2-25-44

    Факс

    Адрес электронной почты

    kcson@soc.vrt.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Харитонова Анна Евгеневна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Дублеры говорители

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.08.2020 08:00 GMT +312.08.2020 08:0012.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154425Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Дублеры говорители

    Начальная цена

    5 123,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, ВОРОТЫНЕЦ УЛ. ЗУБОВА 46А.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата платежным поручением, по факту отгрузки товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "КЦСОН ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КЦСОН ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА"

    Адрес местонахождения

    606260, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынец, Зубова, 46а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект дублирования сигнала вызова GC-0001C1"

    Кол-во: 1.000

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