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    Главная / Торги / поставка строительных материалов

    поставка строительных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.08.2020 22:0006.08.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154422Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154422

    Наименование закупки

    поставка строительных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 08:26

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-34-95

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    ontm@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Войнов Ростислав Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка строительных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.08.2020 22:00 GMT +306.08.2020 22:0006.08.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154422Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных материалов

    Начальная цена

    110 899,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, УМТСиК ООО"Газпром добыча Оренбург", 460027, Оренбургская область, г.Оренбург, ул.Донгузская, 34. Доставка за счет поставщика и входит в стоимость продукции.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленной продукции осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, либо иным предусмотренным действующим законодательством РФ способом, до последнего числа второго месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Панель сэндвич стеновая 1190х4000х100ММ ОППС с базальтовым утеплителем белый RAL 9003"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Полотно нетканое иглопробивное геотекстильное 200Г/М2 150СМ 100М"

    Кол-во: 1467.000

    "Позиция 3"

    "Полотно нетканое иглопробивное геотекстильное 200Г/М2 350СМ 100М"

    Кол-во: 1225.000

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