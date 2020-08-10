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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к компрессорам Ariel для нужд ф-ла УМТСиК ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Поставка запасных частей к компрессорам Ariel для нужд ф-ла УМТСиК ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 07:0010.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154419Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154419

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к компрессорам Ariel для нужд ф-ла УМТСиК ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 08:16

    Документация процедуры

    Техническое_задание_ЭТП_ГПБ_ЗИП_к_Ariel.docx

    Договор_поставки_ЭТП_ГПБ_с_п._СКЗ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-60-60

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стовба Алексей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей к компрессорам Ariel для нужд ф-ла УМТСиК ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.08.2020 07:00 GMT +310.08.2020 07:0010.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154419Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к компрессорам Ariel для нужд ф-ла УМТСиК ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Начальная цена

    987 638,19

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО, Тазовский район, п. Новозаполярный, БХиР МТР филиала УМТСиК ООО «Газпром добыча Ямбург».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры.»(пункт включается в текст Договора, если Поставщик не является субъектом малого и среднего предпринимательства);б) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом в течение 15 календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной формы № ТОРГ-12.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремкомплект клапана нагнетательного цилиндра 2,4 ступени KB-1939-CC для газового компрессора JGK-4/2"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Ремкомплект клапана всасывающего цилиндра 2,4 ступени KB-1938-S для газового компрессора JGK-4/2"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Ремкомплект клапана всасывающего цилиндра 1,3 ступени КВ-1934-Т для газового компрессора JGK-4/2"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Ремкомплект клапана нагнетательного цилиндра 1,3 ступени КВ-4190-СС для газового компрессора JGK-4/2"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Пружина клапана всасывающего цилиндра 1,3 ступени A-12007 для газового компрессора JGK-4/2 КУ-1.2 ГП-2В 14ШТ в одном клапане"

    Кол-во: 56.000

    "Позиция 6"

    "Пластина клапана всасывающего цилиндра 1,3 ступени A-15668 для газового компрессора JGK-4/2 КУ-1.2 ГП-2В"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Пластина клапана всасывающего цилиндра 2,4 ступени A-15656 для газового компрессора JGK-4/2 КУ-1.2 ГП-2В"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Пружина клапана всасывающего цилиндра 2,4 ступени A-12007 для газового компрессора JGK-4/2 КУ-1.2 ГП-2В 9ШТ в одном клапане"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 9"

    "Ремкомплект маслосъёмного сальника штока поршня нового образца (тефлоновые кольца) В-6470-К для газового компрессора JGK-4/2"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Ремкомплект уплотнительного сальника штока поршня цилиндра 1,3 ступени В-1584-К для газового компрессора JGK-4/2"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Ремкомплект уплотнительного сальника штока поршня цилиндра 2,4 ступени В-3693-К для газового компрессора JGK-4/2"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Ремкомплект маслосъёмного сальника нового образца (тефлоновые кольца) B-5847-K для газового компрессора JGC-2"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Ремкомплект уплотнительного сальника штока поршня B-1462-K для газового компрессора JGC-2"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Ремкомплект клапана нагнетательного KB-2170-DD для газового компрессора JGC-2"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 15"

    "Ремкомплект клапана всасывающего КВ-1943-U для газового компрессора JGC-2"

    Кол-во: 8.000

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