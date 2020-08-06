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Наименование закупки
Поставка пенообразователя и моющих химикатов для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
04.08.2020 08:09
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 913 104-97-50
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
N.Makienko@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Макиенко Наталия Григорьевна
Место рассмотрения предложений
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Поставка пенообразователя и моющих химикатов для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.08.2020 20:00 GMT +306.08.2020 20:0006.08.2020 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154413Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пенообразователя и моющих химикатов для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" в 2020 году
Начальная цена
769 802,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Хабаровский край, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, ул. Орловская, д.78. Другие адреса поставки указаны во вложенииРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в течение месяца, следующих за месяцем получения продукции на склад Грузополучателя, на основании подписанных с двух сторон товарных накладных /в течение 15 рабочих дней с даты получения продукции на склад Грузополучателя, на основании подписанных с двух сторон товарных накладных (в случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Кол-во: 680.000
Кол-во: 2200.000
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