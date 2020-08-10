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Наименование закупки
Поставка МТР (Пневмопривод ПСДС-3.1.12.2.1.1) для нужд ф-ла УМТСиК ООО "Газпром добыча Ямбург"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
04.08.2020 07:31
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Почтовый адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Контактный телефон
+7 34949 6-60-60
Факс
+7 34949 6-65-30
Адрес электронной почты
A.Stovba@ygd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стовба Алексей Юрьевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка МТР (Пневмопривод ПСДС-3.1.12.2.1.1) для нужд ф-ла УМТСиК ООО "Газпром добыча Ямбург"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.08.2020 07:00 GMT +310.08.2020 07:0010.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154412Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка МТР (Пневмопривод ПСДС-3.1.12.2.1.1) для нужд ф-ла УМТСиК ООО "Газпром добыча Ямбург"
Начальная цена
999 800,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО, г. Новый Уренгой, Западная промзона панель «Ж», УХиР МТР филиала УМТСиК ООО «Газпром добыча Ямбург».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры.»(пункт включается в текст Договора, если Поставщик не является субъектом малого и среднего предпринимательства);б) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом в течение 15 календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной формы № ТОРГ-12.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ямбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
Кол-во: 1.000
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