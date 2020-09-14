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    Главная / Торги / Изготовление, доставка, монтаж конструкции отдельно стоящего помещения для охраны и диспетчеризации шлагбаума

    Изготовление, доставка, монтаж конструкции отдельно стоящего помещения для охраны и диспетчеризации шлагбаума

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.09.2020 12:0014.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154409Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154409

    Наименование закупки

    Изготовление, доставка, монтаж конструкции отдельно стоящего помещения для охраны и диспетчеризации шлагбаума

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 07:39

    Документация процедуры

    ТЗ_будка_охраны_шлагбаума.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Уральский
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) Уральский

    Юридический адрес

    620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Луначарского, 134-в

    Почтовый адрес

    620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Луначарского, 134-в

    Контактный телефон

    +7 343 355-59-08

    Факс

    +7 343 355-58-01

    Адрес электронной почты

    Valeriy.Kotlov.Ekaterinburg@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Котлов Валерий Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Изготовление, доставка, монтаж конструкции отдельно стоящего помещения для охраны и диспетчеризации шлагбаума

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.09.2020 12:00 GMT +314.09.2020 12:0014.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154409Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление, доставка, монтаж конструкции отдельно стоящего помещения для охраны и диспетчеризации шлагбаума

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Адрес поставки

    Свердловская область, Екатеринбург, Луначарского, д. 134-вРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с Техническим заданием

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Ф-л Банка ГПБ (АО) Уральский
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) Уральский

    Адрес местонахождения

    620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Луначарского, 134-в

    Наименование заказчика

    Ф-л Банка ГПБ (АО) Уральский
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) Уральский

    Адрес местонахождения

    620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Луначарского, 134-в

    Наименование заказчика

    Ф-л Банка ГПБ (АО) Уральский
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) Уральский

    Адрес местонахождения

    620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Луначарского, 134-в

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изготовление, доставка, монтаж конструкции помещения для охраны и диспетчеризации шлагбаума"

    Кол-во: 1.000

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