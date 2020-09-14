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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Изготовление, доставка, монтаж конструкции отдельно стоящего помещения для охраны и диспетчеризации шлагбаума
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
04.08.2020 07:39
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Луначарского, 134-в
Почтовый адрес
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Луначарского, 134-в
Контактный телефон
+7 343 355-59-08
Факс
+7 343 355-58-01
Адрес электронной почты
Valeriy.Kotlov.Ekaterinburg@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Котлов Валерий Петрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление, доставка, монтаж конструкции отдельно стоящего помещения для охраны и диспетчеризации шлагбаума
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.09.2020 12:00 GMT +314.09.2020 12:0014.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154409Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление, доставка, монтаж конструкции отдельно стоящего помещения для охраны и диспетчеризации шлагбаума
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Адрес поставки
Свердловская область, Екатеринбург, Луначарского, д. 134-вРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в соответствии с Техническим заданием
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Ф-л Банка ГПБ (АО) Уральский
Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) Уральский
Адрес местонахождения
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Луначарского, 134-в
Наименование заказчика
Ф-л Банка ГПБ (АО) Уральский
Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) Уральский
Адрес местонахождения
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Луначарского, 134-в
Наименование заказчика
Ф-л Банка ГПБ (АО) Уральский
Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) Уральский
Адрес местонахождения
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Луначарского, 134-в
Кол-во: 1.000
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