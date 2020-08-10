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    Главная / Торги / Поставка товара. Асбо-технические изделия

    Поставка товара. Асбо-технические изделия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 12:0010.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154407Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154407

    Наименование закупки

    Поставка товара. Асбо-технические изделия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 17:15

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО «Газпром Добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Юридический адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Почтовый адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Контактный телефон

    +7 34995 6-30-68

    Факс

    +7 34995 6-71-41

    Адрес электронной почты

    Milovankin.IA@nadym-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Милованкин Иван Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка товара. Асбо-технические изделия

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.08.2020 12:00 GMT +310.08.2020 12:0010.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154407Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара. Асбо-технические изделия

    Начальная цена

    2 311 618,94

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, РФ, 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ст. Обская, ул. Ханмейское шоссе, д. 10 РФ, 629736, ЯНАО, г. Надым, Надымская база ПТОиК. РФ, 629757, ЯНАО, Надымский р-н, Пангодинская база ПТОиК.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Транспортно-заготовительные расходы, стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, связанные с транспортировкой товара должны быть учтены в цене товара. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, до окончания месяца следующего за месяцем отражения задолженности в учете Покупателя (для поставщиков-субъектов малого и среднего предпринимательства – в срок не более 15 рабочих дней, со дня подписания Покупателем первичного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Односторонний зачет взаимных требований, разрешенный ст.410 ГК РФ по заявлению одной из Сторон, не допускается.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шнур асбестовый ШАОН 20ММ ГОСТ 1779-83"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 2"

    "Шнур асбестовый ШАОН 3ММ ГОСТ 1779-83"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 3"

    "Втулка фторопластовая Ф-4 90х40х100ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Втулка фторопластовая Ф-4 140х104х120ММ ТУ-6-05-810-88"

    Кол-во: 64.300

    "Позиция 5"

    "Втулка фторопластовая Ф-4 190х145х40ММ ТУ-6-05-810-88"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Втулка фторопластовая Ф-4 55х24ММ ТУ-6-05-810-88"

    Кол-во: 26.100

    "Позиция 7"

    "Втулка фторопластовая Ф-4 95х34ММ ТУ-6-05-810-88"

    Кол-во: 27.300

    "Позиция 8"

    "Лента изоляционная прорезиненная двусторонняя 2 ПОЛ-20 черная 300Г ГОСТ 2162-97"

    Кол-во: 130.000

    "Позиция 9"

    "Лента самослипающаяся, термостойкая ЛЭТСАР КП-02 0.2ММ 26ММ красная"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 10"

    "Лента термостойкая электроизоляционная самослипающаяся ЛЭТСАР КФ-0.5 0.5ММ 26ММ красная"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Лента изоляционная ПВХ 15ММ 0.2ММ синяя высший сорт"

    Кол-во: 58.000

    "Позиция 12"

    "Лента изоляционная ПВХ 20ММ 0.2ММ синяя 1 сорт"

    Кол-во: 56.000

    "Позиция 13"

    "Лента ФУМ резьбоуплотнительная ФУМ-1 0.1ММх20ММ фторопластовая ГОСТ 24222-80"

    Кол-во: 84.000

    "Позиция 14"

    "Лента ФУМ резьбоуплотнительная ФУМ-2 0.105ММх20ММ фторопластовая ГОСТ 24222-80"

    Кол-во: 173.500

    "Позиция 15"

    "Материал ФУМ уплотнительный Марка "В" 10х10ММ"

    Кол-во: 39.500

    "Позиция 16"

    "Материал ФУМ уплотнительный Марка "В" 14х14ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Материал ФУМ уплотнительный Марка "В" 8х8ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 18"

    "Материал электроизоляционный пленкосинтокартон Синтофлекс 515 полиэфирная бумага/пленка полиэтилентерефталатная ПЭТ-Э 0.37ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Смесь резиновая 7-3826С III-3Б-12-ВАЛ 50-70 ТУ 2512-046-00152081-2003"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 20"

    "Смесь резиновая В-14 НТА 72-79 ТУ 38.005.1166-2015"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 21"

    "Смесь резиновая ИРП-1314 76-86"

    Кол-во: 92.750

    "Позиция 22"

    "Ткань асбестовая АТ-2 1.7ММ 104СМ ГОСТ 6102-94"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 23"

    "Ткань асбестовая АТ-9 2ММ 150СМ ГОСТ 6102-94"

    Кол-во: 105.000

    "Позиция 24"

    "Фторопласт Ф-4 круг 250ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 25"

    "Фторопласт шнуровой ФУМ-В 16ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 26"

    "Шнур асбестовый ШАОН 10ММ ГОСТ 1779-83"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Шнур асбестовый ШАОН 22ММ ГОСТ 1779-83"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 28"

    "Шнур асбестовый ШАОН 5ММ ГОСТ 1779-83"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 29"

    "Шнур асбестовый ШАОН 8ММ ГОСТ 1779-83"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 30"

    "Шнур асбестовый ШАОН 8ММ ГОСТ 1779-83"

    Кол-во: 3.000

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