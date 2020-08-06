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    Главная / Торги / Поставка материалов ОВЕН

    Поставка материалов ОВЕН

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.08.2020 00:0006.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154401Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154401

    Наименование закупки

    Поставка материалов ОВЕН

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.08.2020 23:21

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Юридический адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    Почтовый адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Контактный телефон

    +7 8722 51-97-45

    Факс

    +7 8722 51-99-54

    Адрес электронной почты

    agaeva-ps@dgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Агаева Париза Салавдиновна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Дагестан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов ОВЕН

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.08.2020 00:00 GMT +306.08.2020 00:0006.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154401Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов ОВЕН

    Начальная цена

    227 963,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Дагестан Республика, КаспийскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 15 рабочих дней с даты подписания Покупателем товарной накладной ТОРГ-12. Доставка осуществляется силами и средствами Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Адрес местонахождения

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Реле времени Овен УТ24-Щ1.К 180...310В 0...9 ч 59 мин 59.9 с 96×96×70ММ +1...+50ГРАД ЦЕЛЬС ТУ 4278-003-46526536-03"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Контроллер программируемый логический для создания систем автоматизированного управления технологическим оборудованием Овен ПЛК73-ККККРРРР-М 90-265В 8 аналоговых входов, 8 дискретных входов, 8 смешаных входов 129х160х50мм, степень защиты IP55"

    Кол-во: 11.000

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