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    Главная / Торги / Поставка горюче-смазочных материалов для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Поставка горюче-смазочных материалов для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.08.2020 18:0006.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154400Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154400

    Наименование закупки

    Поставка горюче-смазочных материалов для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.08.2020 20:40

    Документация процедуры

    Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36982

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    sershova@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ершова Светлана Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка горюче-смазочных материалов для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.08.2020 18:00 GMT +306.08.2020 18:0006.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154400Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка горюче-смазочных материалов для нужд Тюменского экспериментального завода ООО «Газпром проектирование»

    Начальная цена

    627 919,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Тюмень г., 5 км Старого Тобольского тракта ул., дом.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% в течение 15 рабочих дней после отгрузки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло индустриальное YmiOil И-40А 200Л бочка"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Масло индустриальное YmiOil И-20А 200Л бочка"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Смазка силиконовая Lavr Silicon grease 400МЛ аэрозоль Ln1543"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 4"

    "Смазка графитная Графитол 10КГ ведро ООО Центр-Ойл Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Смазка универсальная проникающая WD-40 Секрет в трубочке флакон 420МЛ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 6"

    "Смазка ЦИАТИМ-221 высокотемпературная 0.9КГ ГОСТ 9433-80"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Антифриз YmiOil А-60 G11 желтый канистра 50КГ -60ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Очиститель контактов спрей Mannol Contact cleaner 450МЛ"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 9"

    "Масло трансформаторное Роснефть ГК бочка 216.5Л"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 10"

    "Масло компрессорное синтетическое вакуумное Anderol 555 1Л канистра"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Масло компрессорное минеральное Энекон-68 171КГ бочка"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Масло индустриальное минеральное Shell Tonna S3 M 220 20Л канистра"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 13"

    "Масло трансмиссионное синтетическое Shell Spirax S6 GXME (GSX) 75W80 GL-4 1Л бутыль"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 14"

    "Масло моторное синтетическое Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W30 SL канистра 4Л"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Масло гидравлическое Mobil Nuto H 46 бочка 208Л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Масло гидравлическое антифрикционное Mobil Vactra Oil №1 бочка 208Л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Масло компрессорное Mobil Rarus 425 20Л ISO 46 канистра"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 18"

    "Жидкость смазочно-охлаждающая полусинтетическая Лукойл ФРЕО МП 65Л 216.5Л 200КГ бочка"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Масло гидравлическое Shell Tellus S2 V32 канистра 20Л"

    Кол-во: 1.000

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