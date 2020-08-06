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    Главная / Торги / Поставка общестроительных материалов

    Поставка общестроительных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.08.2020 10:0006.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154397Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154397

    Наименование закупки

    Поставка общестроительных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.08.2020 19:19

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    Почтовый адрес

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Контактный телефон

    +7 918 980-98-38

    Факс

    +7 952 822-10-22

    Адрес электронной почты

    v.kolotilkina@tgk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колотилкина Валентина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка общестроительных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.08.2020 10:00 GMT +306.08.2020 10:0006.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154397Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка общестроительных материалов

    Начальная цена

    746 580,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353231, Краснодарский край, Северский р-н, пгт. Ильский, ул. Нефтяников, 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставку Товара осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение не более 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня исполнения обязательств. Форма оплаты безналичная. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета покупателя. Возможные периоды поставки с 20 по 30 (31) число месяца

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Цемент ПЦ 500-Д0 40МПА 50КГ ГОСТ 10178-85"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Портландцемент быстротвердеющий с минеральными добавками ПЦ 500-Д20 М-500 40 Б мешок 50КГ ГОСТ 10178-85"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Портландцемент с минеральными добавками ЦЕМ II А 42.5 Н мешок 50КГ ГОСТ 31108-2003"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 4"

    "Цемент ПЦ 500-Д0 40МПА 50КГ ГОСТ 10178-85"

    Кол-во: 1.250

    "Позиция 5"

    "Портландцемент с минеральными добавками ЦЕМ II А 42.5 Н мешок 50КГ ГОСТ 31108-2003"

    Кол-во: 8.500

    "Позиция 6"

    "Цемент ПЦ 500-Д0 40МПА 50КГ ГОСТ 10178-85"

    Кол-во: 1.700

    "Позиция 7"

    "Портландцемент быстротвердеющий с минеральными добавками ПЦ 500-Д20 М-500 40 Б мешок 50КГ ГОСТ 10178-85"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Портландцемент быстротвердеющий с минеральными добавками ПЦ 500-Д20 М-500 40 Б мешок 50КГ ГОСТ 10178-85"

    Кол-во: 2.200

    "Позиция 9"

    "Цемент М 500 40МПА мешок 50КГ ГОСТ 10178-85"

    Кол-во: 2500.000

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