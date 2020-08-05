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Наименование закупки
Закупка дорожных заградительных барьеров для Кировского филиала, ЗнП 529
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
03.08.2020 18:01
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Контактный телефон
+7 8332 35-81-77
Факс
+7 8342 23-08-28
Адрес электронной почты
el.simonova@volga.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юсовских Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка дорожных заградительных барьеров для Кировского филиала, ЗнП 529
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.08.2020 12:00 GMT +305.08.2020 12:0005.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154393Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка дорожных заградительных барьеров для Кировского филиала, ЗнП 529
Начальная цена
25 200,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Кировская область, г. Киров, ул. Монтажников, 1АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка за счет поставщика, Постоплата 7 к.д.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Кол-во: 6.000
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