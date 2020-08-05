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    Главная / Торги / Закупка дорожных заградительных барьеров для Кировского филиала, ЗнП 529

    Закупка дорожных заградительных барьеров для Кировского филиала, ЗнП 529

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.08.2020 12:0005.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154393Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154393

    Наименование закупки

    Закупка дорожных заградительных барьеров для Кировского филиала, ЗнП 529

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.08.2020 18:01

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8332 35-81-77

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    el.simonova@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юсовских Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Кировская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка дорожных заградительных барьеров для Кировского филиала, ЗнП 529

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.08.2020 12:00 GMT +305.08.2020 12:0005.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154393Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка дорожных заградительных барьеров для Кировского филиала, ЗнП 529

    Начальная цена

    25 200,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Кировская область, г. Киров, ул. Монтажников, 1АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка за счет поставщика, Постоплата 7 к.д.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Барьер дорожный пластик"

    Кол-во: 6.000

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