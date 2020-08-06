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    Медикаменты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.08.2020 00:0006.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154390Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154390

    Наименование закупки

    Медикаменты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.08.2020 18:29

    Документация процедуры

    ГИСП_Договор_поставки__-ОБРАЗЕЦ.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"

    Юридический адрес

    607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3

    Почтовый адрес

    607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3

    Контактный телефон

    +7 83192 4-33-31

    Факс

    Адрес электронной почты

    hokhlovao@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хохлова Ольга Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Медикаменты

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.08.2020 00:00 GMT +306.08.2020 00:0006.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154390Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Медикаменты

    Начальная цена

    99 158,14

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская область, Пильнинский район, с.Курмыш, ул.Советская, д.3, ГБУ «Пильнинский дом-интернат»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчет по настоящему договору производится ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 15 календарных дней после поставки 100%. Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика или стороннего Перевозчика за счет средств Поставщика до склада Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ПИЛЬНИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"

    Адрес местонахождения

    607467, Российская Федерация, Нижегородская область, Пильнинский район, с. Курмыш, ул. Советская, 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Каптоприл таблетки 25МГ 40ШТ ООО "Озон" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Средство антиангинальное, гипотензивное Физиотенз таблетки покрытые оболочкой 0.2МГ 14ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Препарат Лизиноприл МНН-Лизиноприл таблетки 20ШТ 10МГ 25ГРАД ЦЕЛЬС 3 года ЛП-001081 ООО "Озон" Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Препарат Эгилок Ретард таблетки 100МГ 30ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Верошпирон таблетки 25МГ №20"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Диклофенак ампулы 3МЛ №3"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Перчатки медицинские смотровые плоская форма нестерильные Dermagrip Classic латекс бело-желтый M неопудренные 50ПАР"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Средство ноотропное Глицин таблетки 100МГ 50ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Бриллиантовый зеленый раствор спиртовой для наружного применения 1ПРОЦ 25МЛ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 10"

    "Хлорид натрия ампулы 0.9ПРОЦ 10МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Витамин Комбилипен раствор для инъекций в ампуле 2МЛ №10"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Омепразол МНН-Омепразол капсулы 20МГ 20ШТ 25ГРАД ЦЕЛЬС 3 года ООО "ОЗОН" Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 13"

    "Тест-полоска для глюкометра Accutrend 25ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Система для внутривенного вливания инфузионных растворов ПР 22-01 9398-017-00480201-2015 ОАО "Синтез""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 15"

    "Препарат противомикробный Левомеколь мазь для наружного применения 40Г Р N003107/01 от 17.11.2009 АО Нижфарм Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Конкор Кор таблетки покрытые оболочкой 2.5МГ №30"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Препарат Мексидол таблетки 125МГ 50ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 18"

    "Шприц SitekMed 20МЛ 0.8х40"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 19"

    "Шприц одноразовый трехкомпонентный 10МЛ с иглой №100"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 20"

    "Шприц одноразовый двухкомпонентный 2А 2МЛ АО "Медполимер ЛТД" Россия ТУ 9398-001-25597097-2005"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 21"

    "Шприц одноразовый двухкомпонентный 5МЛ G21 0.80х40ММ Luer с приложенной/имп. иглой №1 Стерин ООО"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 22"

    "Блокатор кальциевых каналов Амлодипин МНН-Амлодипин таблетки 10МГ 60ШТ ООО "ОЗОН" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Препарат Милдронат капсулы 250МГ 40ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Препарат Мексидол 2МГ 50ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 25"

    "Сульфацил-натрий капли глазные флакон-капельница пластиковый 20ПРОЦ 10МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 26"

    "Кислота ацетилсалициловая ТРОМБО АСС таблетки 100МГ 28ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 27"

    "Тест-полоска для глюкометра Accutrend 25ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 28"

    "Раствор для инфузий Дисоль 400МЛ 1ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 29"

    "Средство антиагрегантное Трентал ампулы 2ПРОЦ 5МЛ 5ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 30"

    "Препарат Синафлан МНН-Флуоцинолона ацетонид мазь для наружного применения туба 15Г 0,25МГ 1ШТ 15ГРАД ЦЕЛЬС 3 года ООО "ОЗОН" Россия"

    Кол-во: 3.000

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