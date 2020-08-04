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    Главная / Торги / Закупка контроллеров и контактора электромагнитного для Оренбургского филиала.

    Закупка контроллеров и контактора электромагнитного для Оренбургского филиала.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.08.2020 14:0004.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154389Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154389

    Наименование закупки

    Закупка контроллеров и контактора электромагнитного для Оренбургского филиала.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.08.2020 17:27

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    (8452)26-28-06

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    s.benkevich@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бенкевич Светлана Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка контроллеров и контактора электромагнитного для Оренбургского филиала.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.08.2020 14:00 GMT +304.08.2020 14:0004.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154389Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка контроллеров и контактора электромагнитного для Оренбургского филиала.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Беляевская, 2, склад ООО «ЛогЛаб»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по договоренности, доставка силами поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контроллер управления доступом Ethernet реле RODOS-8 ES0001 для управления электрическими нагрузками"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Контактор электромагнитный IEK КМИ 22510 25А 3З"

    Кол-во: 1.000

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