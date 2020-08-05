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    Главная / Торги / Запрос срочно Архангельский РФ

    Запрос срочно Архангельский РФ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.08.2020 11:3005.08.2020 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154388Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154388

    Наименование закупки

    Запрос срочно Архангельский РФ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.08.2020 17:32

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    Почтовый адрес

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Mariya.Verkhovskaya@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Верховская Мария Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Архангельская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Запрос срочно Архангельский РФ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.08.2020 11:30 GMT +305.08.2020 11:3005.08.2020 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154388Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос срочно Архангельский РФ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Архангельская область, Архангельская область, Приморский район, МО «Уемское», радиорелейная станция № 19, стр. 2,3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    расчет в течение 7 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191002, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Достоевского, 15

    191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Гороховая, 14/26

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "SM2235080720 Сервер Server 1000SM Xeon 2235(3.8Ghz)/32Gbx4/SSD 480Gb/ MBD-X11SRM-F/1 year support"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "REC-45UB-GY Стойка открытая монтажная универсальная 19", двухрамная, высота 2.11 м, 45U, серая (RAL7032)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Накопитель твердотельный SSD Micron 5300 PRO MTFDDAK480TDS-1AW1ZABYY 2.5" SATA III 480Гбайт"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Диск жесткий внутренний HDD Toshiba MG04ACA400E 3.5" 4Тбайт SATA III 7200об/мин"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "ИБП UPS CyberPower PLT2000ELCDRT2U Line-Interactive 2000VA/1800W USB/RS-232/EPO/SNMPslot (8 IEC С13)"

    Кол-во: 1.000

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