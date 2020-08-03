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Наименование закупки
Поставка пирометров (бесконтактные медицинские инфракрасные термометры)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
03.08.2020 17:05
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
7-3462-55028
Факс
Адрес электронной почты
KorolevaYA@Surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Королева Юлия Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка пирометров (бесконтактные медицинские инфракрасные термометры)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.08.2020 23:05 GMT +303.08.2020 23:0503.08.2020 23:05Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154382Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пирометров (бесконтактные медицинские инфракрасные термометры)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут ул. Индустриальная, 47 УМТСиКРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за каждую поставленную по настоящему договору партию продукции производятся путем перечисления Покупателем денежных средств, платежным поручением на расчетный счет Поставщика в течение 15 календарных дней со дня приемки продукции Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Кол-во: 40.000
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