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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для а/м МЗКТ для нужд филиала Ноябрьское УИРС

    Поставка запасных частей для а/м МЗКТ для нужд филиала Ноябрьское УИРС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.08.2020 00:0006.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154375Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154375

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для а/м МЗКТ для нужд филиала Ноябрьское УИРС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.08.2020 16:49

    Документация процедуры

    Типовая_форма_договора_поставки.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром подземремонт Уренгой»
    Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-78

    Факс

    Адрес электронной почты

    u.prusakov@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прусаков Юрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей для а/м МЗКТ для нужд филиала Ноябрьское УИРС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.08.2020 00:00 GMT +306.08.2020 00:0006.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154375Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для а/м МЗКТ для нужд филиала Ноябрьское УИРС

    Начальная цена

    45 923,64

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская обл., ЯНАО, 446 км автодороги Сургут-Салехард, ООО "Газпром добыча Ноябрьск" КГП (Комсомольский газовый промысел) ЦКРС № 1 Ноябрьское УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    15 рабочих дней после получения товара и предоставления оригиналов бухгалтерских документов.Возможность поставки по гарантийному письму

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «Газпром подземремонт Уренгой»
    Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рессора задняя 8007-2912012-01 МЗКТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Стремянка рессоры задней МАЗ 5434-2912408"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Гайка стремянки рессоры задней 375059"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Болт 8007-2912092-01 МЗКТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Гайка 250515"

    Кол-во: 1.000

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