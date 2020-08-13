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    Главная / Торги / Закупка хозтоваров

    Закупка хозтоваров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 00:0013.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154373Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154373

    Наименование закупки

    Закупка хозтоваров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.08.2020 16:37

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 495 673-95-40

    Факс

    Адрес электронной почты

    parmanova.ne@spacecorp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Парманова Наталия Егоровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка хозтоваров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.08.2020 00:00 GMT +313.08.2020 00:0013.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154373Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка хозтоваров

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, улица Авиамоторная, дом 53 к1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней со дня, следующего за днем поставки. Цена должна включать стоимость доставки до указанного адреса.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Белизна-гель 1 л"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 2"

    "Крем "Бархатные ручки" 80мл питательный для рук"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 3"

    "Мыло HELP жидкое с дозатором 300 мл"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 4"

    "Мыло туалетное "Тик-так" 150г"

    Кол-во: 2500.000

    "Позиция 5"

    "Мыло Цветы любви 90 г"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 6"

    "Мыло хозяйственное " АИСТ" в/об., 150 г"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 7"

    "Мыло хозяйственное 72% 200 г"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 8"

    "Освежитель До-Ре-Ми 330 мл"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 9"

    "Паста чистящая для рук "Чистая звезда" 650 мл"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 10"

    "Сода, пачка (пищ.) 500 г"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 11"

    "БИОЛАН д/посуды 1л."

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 12"

    ""Domestos" 750 мл для унитаза"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 13"

    "Прогресс универсальный * 1 л"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 14"

    "Ч/С TIRET гель 1л для очистки труб"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 15"

    "Cilit Magic от ржавчины, 450 мл с курком"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 16"

    "Санита спрей 1 минута, с актив-компнентами 500 мл"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 17"

    "Средство для чистки сантехники. Гель, 750 мл"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 18"

    "Утенок WC 750 мл"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 19"

    ""Крот" 1000 мл"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 20"

    "Стиральные порошки "Миф" автомат 2 кг"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 21"

    "Стиральные порошки АИСТ автомат 400 г"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 22"

    "Шуманит спрей 400 мл"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 23"

    "Ч/П "Пемолюкс" 480 г"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 24"

    "Салфетки вискоза 35*35, уп/5шт"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 25"

    "Губки д/мытья посуды 5 шт."

    Кол-во: 200.000

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