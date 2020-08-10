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    Главная / Торги / Поставка средства для мытья полов и прочего

    Поставка средства для мытья полов и прочего

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 10:0010.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154365Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154365

    Наименование закупки

    Поставка средства для мытья полов и прочего

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 15:27

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    jurist@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самойленко Светлана Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка средства для мытья полов и прочего

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.08.2020 10:00 GMT +310.08.2020 10:0010.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154365Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средства для мытья полов и прочего

    Начальная цена

    59 847,68

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г.Геленджик, с.Кабардинка, ул.Мира,3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поставки. Доставка осуществляется до склада Покупателя по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 3, в течении одного дня с момента получения заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство для прочистки труб Крот Активный 580Г"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Бумага туалетная без втулки Киевская однослойная серая 8.5СМ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 3"

    "Средство чистящее гель Санокс для сантехники 0.75Л; ДМ³ БХ-5308 ГОСТ Р 51696-2000"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 4"

    "Средство полирующее Полироль для мебели Пронто антипыль 250МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Средство моющее концентрированное Bagi Оранит для пола 550МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Губка для гидромассажных ванн Чистюля цветная поролон"

    Кол-во: 248.000

    "Позиция 7"

    "Пятновыводитель Vanish для белого белья 1000МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Средство чистящее жидкость Bagi Акрилан нейтральная для ванной комнаты 0.4Л; ДМ³ B-208214-N"

    Кол-во: 34.000

    "Позиция 9"

    "Мыло хозяйственное 72ПРОЦ 200Г"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 10"

    "Блок сменный баллон для автоматического освежителя Air Wick Freshmatic 250МЛ Рекитт Бенкизер"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Отбеливатель гель Белизна 750МЛ"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 12"

    "Средство чистящее обезжириватель жидкость Bagi Шуманит для плит и духовок 3Л K-310140-N канистра"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 13"

    "Салфетка хозяйственная Vileda PVAmicro микроволокно в ассортименте 380х350ММ"

    Кол-во: 5.000

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