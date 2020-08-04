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    Главная / Торги / Закупка рюкзаков для Филиала в Чувашской Республике

    Закупка рюкзаков для Филиала в Чувашской Республике

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.08.2020 10:0004.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154363Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154363

    Наименование закупки

    Закупка рюкзаков для Филиала в Чувашской Республике

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.08.2020 16:30

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    (8342)32-73-68

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    M.KRAINOVA@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Крайнова Марина Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Чувашская Республика - Чувашия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка рюкзаков для Филиала в Чувашской Республике

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.08.2020 10:00 GMT +304.08.2020 10:0004.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154363Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка рюкзаков для Филиала в Чувашской Республике

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары, пр. Ленина, д. 2.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    условия оплаты 15 рабочих дней после поставки (для СМП), подписание договора через ЭДО

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рюкзак 50л - 60л"

    Кол-во: 14.000

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    Прием заявок:
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    27 140
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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