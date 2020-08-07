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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка товара- Полосчки для переплета GBC VeloBind A4 45 мм, синие, 25 шт
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
03.08.2020 16:22
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6
Контактный телефон
+7 495 625-95-95
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@gge.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шагина Татьяна Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товара- Полосчки для переплета GBC VeloBind A4 45 мм, синие, 25 шт
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.08.2020 10:00 GMT +307.08.2020 10:0007.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154359Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товара- Полосчки для переплета GBC VeloBind A4 45 мм, синие, 25 шт
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 42, стр. 1-2.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в соответствии с проектом договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6
Кол-во: 100.000
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