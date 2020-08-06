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    Главная / Торги / Закупка бирок маркировочных для Пензенского филиала, ЗнП № 707

    Закупка бирок маркировочных для Пензенского филиала, ЗнП № 707

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.08.2020 12:0006.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154357Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154357

    Наименование закупки

    Закупка бирок маркировочных для Пензенского филиала, ЗнП № 707

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.08.2020 16:33

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8332 35-32-62

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    e.vepreva@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вепрева Евгения Львовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пензенская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка бирок маркировочных для Пензенского филиала, ЗнП № 707

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.08.2020 12:00 GMT +306.08.2020 12:0006.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154357Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка бирок маркировочных для Пензенского филиала, ЗнП № 707

    Начальная цена

    65 017,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пензенская область, 440013, г. Пенза, ул. Нейтральная 1жРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    по счету поставщика (без договора) на условиях отсрочки платежа 7 к.д. после поставки товара, готовы рассмотреть вариант с авансом до 30%.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бирка кабельная маркировочная У-134 55х55ММ квадратная Россия 100ШТ"

    Кол-во: 180.000

    "Позиция 2"

    "Бирка кабельная круглая У-135 У3.5 100ШТ"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 3"

    "Бирка кабельная КВТ У-136 100ШТ У3.5"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Бирка кабельная маркировочная FORTISFLEX У-153 28х28ММ квадрат 250ШТ"

    Кол-во: 90.000

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