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Наименование закупки
Щебень 20-40мм для Кабардино-Балкарского филиала ПАО Ростелеком.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
03.08.2020 16:23
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
Почтовый адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Контактный телефон
+7 8652 29-73-96
Факс
Адрес электронной почты
Sofya.Gushchina@south.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гущина Софья Викторовна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Щебень 20-40мм для Кабардино-Балкарского филиала ПАО Ростелеком.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.08.2020 18:00 GMT +305.08.2020 18:0005.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154354Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Щебень 20-40мм для Кабардино-Балкарского филиала ПАО Ростелеком.
Начальная цена
20 133,31
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Кабардино-Балкарская Республика, КБР, г. Терек, ул. Ленина, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100% предоплата
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Кол-во: 3.200
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