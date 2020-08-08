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    Главная / Торги / Закупка метизных изделий

    Закупка метизных изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.08.2020 00:0008.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154352Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154352

    Наименование закупки

    Закупка метизных изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.08.2020 16:06

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 495 673-95-40

    Факс

    Адрес электронной почты

    parmanova.ne@spacecorp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Парманова Наталия Егоровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка метизных изделий

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.08.2020 00:00 GMT +308.08.2020 00:0008.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154352Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка метизных изделий

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Москва, ул. Авиамоторная, д. 53 к1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 7 рабочих дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Болт стальной М8х50 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Болт стальной М12х50 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Болт стальной М14х70 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Болт стальной М10х50 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Гайка стальная М8 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Гайка стальная М10 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Гайка стальная М12 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Гайка стальная М14 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Дюбель S 6х30мм пластмассовый по бетону"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 10"

    "Шуруп для гипсокартона 3,5х19мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Шуруп для гипсокартона 3,5х25мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Шуруп для гипсокартона 3,5х35мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Шуруп для гипсокартона 3,5х45мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Саморез с прес-шайбой сверлом 4,2х25"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 15"

    "Саморез с пресшайбой со сверлом 4,2х32"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 16"

    "Саморез 4,2х19"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 17"

    "Болт М18х120 оцинк."

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 18"

    "Гайка М18 оцинк."

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 19"

    "Шайба М18 усиленная"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 20"

    "Болт М16х100 оцинк."

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 21"

    "Гайка М16 оцинк."

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 22"

    "Шайба М16 усиленная"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 23"

    "Болт М20х120 оцинк."

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 24"

    "Гайка М20 оцинк."

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 25"

    "Шайба М20 усиленная"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 26"

    "Болт стальной М8х50 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 27"

    "Болт стальной М12х50 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 28"

    "Болт стальной М14х70 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 29"

    "Болт стальной М10х50 ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 30"

    "Гайка стальная М8 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 31"

    "Гайка стальная М10 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 32"

    "Гайка стальная М12 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 33"

    "Гайка стальная М14 ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 34"

    "Дюбель S 6х30мм пластмассовый по бетону"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 35"

    "Шуруп для гипсокартона 3,5х19мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 36"

    "Шуруп для гипсокартона 3,5х25мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 37"

    "Шуруп для гипсокартона 3,5х35мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 38"

    "Шуруп для гипсокартона 3,5х45мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 39"

    "Саморез с прес-шайбой сверлом 4,2х25"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 40"

    "Саморез с пресшайбой со сверлом 4,2х32"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 41"

    "Саморез 4,2х19"

    Кол-во: 5.000

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