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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Закупка метизных изделий
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
03.08.2020 16:06
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
Почтовый адрес
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
Контактный телефон
+7 495 673-95-40
Факс
Адрес электронной почты
parmanova.ne@spacecorp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Парманова Наталия Егоровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка метизных изделий
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
08.08.2020 00:00 GMT +308.08.2020 00:0008.08.2020 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154352Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка метизных изделий
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, Москва, ул. Авиамоторная, д. 53 к1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 7 рабочих дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Адрес местонахождения
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 70.000
Кол-во: 70.000
Кол-во: 70.000
Кол-во: 70.000
Кол-во: 70.000
Кол-во: 70.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
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