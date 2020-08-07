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    Главная / Торги / Выполнение работ по ремонту распашных ворот в корпусе №21

    Выполнение работ по ремонту распашных ворот в корпусе №21

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.08.2020 10:0007.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154351Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154351

    Наименование закупки

    Выполнение работ по ремонту распашных ворот в корпусе №21

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.08.2020 16:17

    Документация процедуры

    ТЗ_ремонт_ворот_корп._21.pdf

    Запрос_ремонт_ворот_в_корп._21-1.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Машиностроительное конструкторское бюро Факел имени академика П.Д. Грушина
    Все закупки и тендеры АО МКБ Факел

    Юридический адрес

    141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33

    Почтовый адрес

    141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33

    Контактный телефон

    +7 495 781-05-89

    Факс

    +7 495 573-83-47

    Адрес электронной почты

    tender@npofakel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Доронин Виктор Валентинович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Выполнение работ по ремонту распашных ворот в корпусе №21

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.08.2020 10:00 GMT +307.08.2020 10:0007.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154351Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту распашных ворот в корпусе №21

    Начальная цена

    1 535 403,44

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, 141401, г. Химки, ул. Академика Грушина, 33.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с документацией

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО МКБ Факел
    Все закупки и тендеры АО МКБ Факел

    Адрес местонахождения

    141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ворота распашные промышленные, уличные"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Ворота распашные противопожарные ВПМ EI 60"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Ворота распашные PROM-S1 2000 мм х 4000 ммММ Производитель-FENSYS цвет зеленый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Ворота распашные металл 80х80х3000ММ окрашенные (RAL 7040)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Ворота распашные двустворчатые "МАХАОН-С150" ДАБР.425711.119-05 Панели МАХАОН-С150 - 2шт, ширина комплекта 4.5м., высота 2.2м., вес 543 кг. Поставляется с необходимым комплектом установки и крепежа."

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Ворота распашные приусадебные Металл тубы профильные 40х20мм, 60х60мм, сетка сварная d=4мм ФКУ ИК-4 УФСИН РОССИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Ворота распашные металл с запорным устройством 2438х2591ММ сталь 8ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Ворота распашные Ворота+калитка металл под заказММ ФКУ ИК-4 ГУФСИН РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Ворота распашные противопожарные ВПР-60 металл 1520х1900ММ RAL-7035"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Ворота распашные Medium New Lock металл 2030х4500ММ RAL 6005 зеленый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Ворота секционные Alutech ProPlus 4000х4000ММ 45ММ из горячеоцинкованной стали, заполненные вспененным полиуретаном RAL5010 , изнутри стандартный RAL 9002 (серо-белый) поверхность Микроволна. Тип подъёма: стандартный монтаж. В комплекте с цепным редуктором."

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Ворота секционные стандартной серии DUS-480-1 3980х4000х500ММ калитка, щит, система роликов и направляющих, механизм уравновешивания ворот"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Ворота секционные промышленные ISD01 3800х3400ММ 40ММ сталь/ полиуретан серый RAL 7004 калитка 1000х2000ММ/ замок/ стойки направляющие, угловые/ устройство защиты от обрыва троса/ устройство защиты от обрыва пружины торсионный механизм/ цепной привод ООО ДорХан 21 век-Казань"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Ворота секционные Дорхан RSD02 3920х2630ММ бежевый RAL1014 электропривод вальный Shaft 50, комплект TRANSCHAIN 1:1, установочный профиль 1 ШТ, фотоэлементы, пульты 25ШТ ГОСТ 31174-2017"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Ворота секционные Дорхан RSD02 3640х3000ММ бежевый RAL1014 электропривод вальный Shaft 50, установочный профиль 1 ШТ, фотоэлементы, пульты 25ШТ ГОСТ 31174-2017"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Ворота секционные промышленные Alutech ProPlus 4200х4500ММ сталь нержавеющая, сэндвич панели 45ММ RAL9016/RAL9002 комплект для автоматизации промышленных ворот MDF 20-18-18 KEAWG CS300, ручка HG-40.008 и засов"

    Кол-во: 1.000

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