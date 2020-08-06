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    Главная / Торги / Поставка реагентов для лаборатории

    Поставка реагентов для лаборатории

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.08.2020 09:0006.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154350Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154350

    Наименование закупки

    Поставка реагентов для лаборатории

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.08.2020 16:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    jurist@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самойленко Светлана Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка реагентов для лаборатории

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.08.2020 09:00 GMT +306.08.2020 09:0006.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154350Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка реагентов для лаборатории

    Начальная цена

    491 570,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г.Геленджик, с.Кабардинка, ул.Мира,3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поставки. Доставка осуществляется до склада Покупателя по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 3, в течении двух дней с момента получения заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пробирка вакуумная Improvacuter с активатором свертывания красная крышка стерильная неградуированная 4МЛ 13х100ММ 100ШТ стекло Guangzhou Improve Medical Instruments Co. Китай"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Игла двусторонняя стерильная Improvacuter G21х0.8ММх38ММ для взятия крови Гуанчжоу Импрув Медикал Инструментс Ко., Лтд. Китай"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 3"

    "Пробирка вакуумная Vacuette с К3 ЭДТА 2МЛ 13х75ММ 50ШТ 454087"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 4"

    "Пробирка для исследования скорости оседания эритроцитов (СОЭ) Improvacuter 3.8% буферный раствор цитрата натрия (0.129 моль/л) стерильная неградуированная 1.6МЛ 9х120ММ стекло Guangzhou Improve Medical Instruments Co. Китай"

    Кол-во: 600.000

    "Позиция 5"

    "Тест-полоска для анализатора мочи CL50 Urine RS H 10"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Раствор химический промывающий Юни-Гем д/анализатора гематологич. 50мл фл. №1 ГР83004"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 7"

    "Реагент лизирующий Юни-Гем д/анализатора гематологич. 1л фл. №1 ГР83002"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Раствор химический очищающий Юни-Гем д/анализатора гематологич. 60мл фл. №1 ГР83005"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Раствор химический промывающий Юни-Гем д/анализатора гематологич. 10л фл. №1 ГР83003"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Набор реагентов д/опред. плазма Н контрольная №6 6 параметров КМ-1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Тест-система Helicobacter pylori-антитела для определения антител класса IgG, IgA и IgM к Helicobacter pylori 20ШТ 58022 Human GmbH Германия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Кровь контрольная Para 12 Extend (1L,1N,1H) 3х2.5МЛ для гематологических анализаторо"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Тест-полоска с нанесенным реактивом для экспресс анализа для определения уровня глюкозы в крови One Touch Selekt Plus 50ШТ Lifescan Inc США"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Бумага термографическая Регистрон для лабораторного оборудования и биохимических аппаратов (БХА) рулон 20М 50ММ без сетки 18ММ ТУ 9441-001-51115963-2000 Регистрон ЗАО Россия"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 15"

    "Набор реагентов Гемокрафикс (краситель-фиксатор) для фиксации и окраски препаратов для гематологических и цитологических исследований 1000МЛ 37.04 ЭКОлаб ЗАО Россия"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 16"

    "Азур-эозин по Романовскому в растворе 1Л Эколаб Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Тест-система ТТГ ИФА Количество определений 8х12=96 К201"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 18"

    "Набор реагентов Т4 свободный (свТ4)-ИФА для иммуноферментного определения cвободного тироксина в сыворотке (плазме) крови 96 опр. К214 Хема Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 19"

    "Набор реагентов Т3 свободный (свТ3)-ИФА для иммуноферментного определения свободного трийодтиронина в сыворотке (плазме) крови 96 опр. К213 Хема Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Набор реагентов АТ-ТПО-ИФА для иммуноферментного определения аутоантител к тиреопероксидазе в сыворотке (плазме) крови 96 опр. К131 Хема Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Набор реагентов Пролактин-ИФА для иммуноферментного определения пролактина в сыворотке (плазме) крови 96 опр. К206 Хема Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 22"

    "Набор реагентов ФСГ-ИФА для иммуноферментного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке (плазме) крови 96 опр. К203 Хема Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 23"

    "Набор реагентов Эстрадиол-ИФА для иммуноферментного определения эстрадиола в сыворотке (плазме) крови 96 опр. К208 Хема Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 24"

    "Набор реагентов ПСА общий (обПСА)-ИФА для иммуноферментного определения общего простатаспецифического антигена в сыворотке (плазме) крови 96 опр. К221 Хема Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Набор реагентов Тестостерон-ИФА для иммуноферментного определения тестостерона в сыворотке (плазме) крови 96 опр. К209 Хема Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "Раствор очищающий CS-щелочной детергент (CS-alkaline detergent) для анализатора лабораторного биохимического Dirui CS 2000МЛ 2320901003"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Сыворотка контрольная Trulab N 1х5МЛ ДиаС 5 9000 60 10 060"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 28"

    "Набор реагентов Глюкоза ДДС 570 опр. D 10 250 021 ФС ДДС Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 29"

    "Набор реагентов Аланинаминотрансфераза (АЛАТ) для анализатора DIRUI CS-T240 540 опр. D 10 270 021 ФС ДДС Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "Набор реагентов Аспартатаминотрансфераза (АСАТ) для анализатора DIRUI CS-T240 540 опр. 170МЛ D10260021 ФС ДДС Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 31"

    "Набор реагентов Гамма-глутамилтрансфераза ДиаС для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови для анализатора DIRUI CS-T240/DIRUI CS-600B 540/690 опр. 170МЛ D 10 280 021 Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 32"

    "Набор реагентов Триглицериды ДиаС для определения содержания триглицеридов в сыворотке и плазме крови для анализатора DIRUI CS-T240 570 опр. 195МЛ D 10 571 021 Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 33"

    "Набор реагентов Креатинин ДиаС для количественного определения содержания креатинина кинетическим методом в сыворотке крови и моче для анализатора DIRUI CS-T240 540 опр. 170МЛ D 10 171 021 Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 34"

    "Набор реагентов Кальций АС ДиаС для количественного определения кальция методом с арсеназо III в сыворотке крови и моче для анализатора DIRUI CS-T240 540 опр. 195МЛ D 10 113 021 Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 35"

    "Набор реагентов Магний (Magnesium XL FS) для биохимических исследований in vitro 120МЛ D 1 4610 99 10 930 Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 36"

    "Набор реагентов Мочевая кислота АО ДиаС для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом с аскорбатоксидазой в сыворотке крови и моче 540 опр. 170МЛ D 10 300 021 АО Диакон-ДС"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 37"

    "Набор реагентов Холестерин ДиаС для определения содержания холестерина в сыворотке и плазме крови для анализатора DIRUI CS-T240 570 опр. 196МЛ D 10 130 021 Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 38"

    "Набор реагентов Гликозилированный гемоглобин (one HbA1c FS) для биохимических исследований in vitro 45МЛ D 1 3329 99 10 935 ФС ДДС Германия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 39"

    "Набор реагентов Холестерин ЛПНП (прямой селективный) (LDL-C Select FS) для биохимических исследований in vitro 100МЛ D 1 4121 99 10 930 ФС ДДС Германия"

    Кол-во: 1.000

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