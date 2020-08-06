Цена договора и требования к обеспечению

Оплата в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поставки. Доставка осуществляется до склада Покупателя по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 3, в течении двух дней с момента получения заявки.

353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

Курортный комплекс Надежда Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Пробирка вакуумная Improvacuter с активатором свертывания красная крышка стерильная неградуированная 4МЛ 13х100ММ 100ШТ стекло Guangzhou Improve Medical Instruments Co. Китай" Кол-во: 10.000

"Позиция 2" "Игла двусторонняя стерильная Improvacuter G21х0.8ММх38ММ для взятия крови Гуанчжоу Импрув Медикал Инструментс Ко., Лтд. Китай" Кол-во: 500.000

"Позиция 3" "Пробирка вакуумная Vacuette с К3 ЭДТА 2МЛ 13х75ММ 50ШТ 454087" Кол-во: 12.000

"Позиция 4" "Пробирка для исследования скорости оседания эритроцитов (СОЭ) Improvacuter 3.8% буферный раствор цитрата натрия (0.129 моль/л) стерильная неградуированная 1.6МЛ 9х120ММ стекло Guangzhou Improve Medical Instruments Co. Китай" Кол-во: 600.000

"Позиция 5" "Тест-полоска для анализатора мочи CL50 Urine RS H 10" Кол-во: 10.000

"Позиция 6" "Раствор химический промывающий Юни-Гем д/анализатора гематологич. 50мл фл. №1 ГР83004" Кол-во: 6.000

"Позиция 7" "Реагент лизирующий Юни-Гем д/анализатора гематологич. 1л фл. №1 ГР83002" Кол-во: 1.000

"Позиция 8" "Раствор химический очищающий Юни-Гем д/анализатора гематологич. 60мл фл. №1 ГР83005" Кол-во: 1.000

"Позиция 9" "Раствор химический промывающий Юни-Гем д/анализатора гематологич. 10л фл. №1 ГР83003" Кол-во: 2.000

"Позиция 10" "Набор реагентов д/опред. плазма Н контрольная №6 6 параметров КМ-1" Кол-во: 1.000

"Позиция 11" "Тест-система Helicobacter pylori-антитела для определения антител класса IgG, IgA и IgM к Helicobacter pylori 20ШТ 58022 Human GmbH Германия" Кол-во: 1.000

"Позиция 12" "Кровь контрольная Para 12 Extend (1L,1N,1H) 3х2.5МЛ для гематологических анализаторо" Кол-во: 1.000

"Позиция 13" "Тест-полоска с нанесенным реактивом для экспресс анализа для определения уровня глюкозы в крови One Touch Selekt Plus 50ШТ Lifescan Inc США" Кол-во: 2.000

"Позиция 14" "Бумага термографическая Регистрон для лабораторного оборудования и биохимических аппаратов (БХА) рулон 20М 50ММ без сетки 18ММ ТУ 9441-001-51115963-2000 Регистрон ЗАО Россия" Кол-во: 15.000

"Позиция 15" "Набор реагентов Гемокрафикс (краситель-фиксатор) для фиксации и окраски препаратов для гематологических и цитологических исследований 1000МЛ 37.04 ЭКОлаб ЗАО Россия" Кол-во: 4.000

"Позиция 16" "Азур-эозин по Романовскому в растворе 1Л Эколаб Россия" Кол-во: 2.000

"Позиция 17" "Тест-система ТТГ ИФА Количество определений 8х12=96 К201" Кол-во: 3.000

"Позиция 18" "Набор реагентов Т4 свободный (свТ4)-ИФА для иммуноферментного определения cвободного тироксина в сыворотке (плазме) крови 96 опр. К214 Хема Россия" Кол-во: 3.000

"Позиция 19" "Набор реагентов Т3 свободный (свТ3)-ИФА для иммуноферментного определения свободного трийодтиронина в сыворотке (плазме) крови 96 опр. К213 Хема Россия" Кол-во: 2.000

"Позиция 20" "Набор реагентов АТ-ТПО-ИФА для иммуноферментного определения аутоантител к тиреопероксидазе в сыворотке (плазме) крови 96 опр. К131 Хема Россия" Кол-во: 2.000

"Позиция 21" "Набор реагентов Пролактин-ИФА для иммуноферментного определения пролактина в сыворотке (плазме) крови 96 опр. К206 Хема Россия" Кол-во: 3.000

"Позиция 22" "Набор реагентов ФСГ-ИФА для иммуноферментного определения фолликулостимулирующего гормона в сыворотке (плазме) крови 96 опр. К203 Хема Россия" Кол-во: 3.000

"Позиция 23" "Набор реагентов Эстрадиол-ИФА для иммуноферментного определения эстрадиола в сыворотке (плазме) крови 96 опр. К208 Хема Россия" Кол-во: 3.000

"Позиция 24" "Набор реагентов ПСА общий (обПСА)-ИФА для иммуноферментного определения общего простатаспецифического антигена в сыворотке (плазме) крови 96 опр. К221 Хема Россия" Кол-во: 2.000

"Позиция 25" "Набор реагентов Тестостерон-ИФА для иммуноферментного определения тестостерона в сыворотке (плазме) крови 96 опр. К209 Хема Россия" Кол-во: 2.000

"Позиция 26" "Раствор очищающий CS-щелочной детергент (CS-alkaline detergent) для анализатора лабораторного биохимического Dirui CS 2000МЛ 2320901003" Кол-во: 1.000

"Позиция 27" "Сыворотка контрольная Trulab N 1х5МЛ ДиаС 5 9000 60 10 060" Кол-во: 6.000

"Позиция 28" "Набор реагентов Глюкоза ДДС 570 опр. D 10 250 021 ФС ДДС Россия" Кол-во: 2.000

"Позиция 29" "Набор реагентов Аланинаминотрансфераза (АЛАТ) для анализатора DIRUI CS-T240 540 опр. D 10 270 021 ФС ДДС Россия" Кол-во: 1.000

"Позиция 30" "Набор реагентов Аспартатаминотрансфераза (АСАТ) для анализатора DIRUI CS-T240 540 опр. 170МЛ D10260021 ФС ДДС Россия" Кол-во: 1.000

"Позиция 31" "Набор реагентов Гамма-глутамилтрансфераза ДиаС для определения активности гамма-глутамилтрансферазы кинетическим методом в сыворотке крови для анализатора DIRUI CS-T240/DIRUI CS-600B 540/690 опр. 170МЛ D 10 280 021 Россия" Кол-во: 1.000

"Позиция 32" "Набор реагентов Триглицериды ДиаС для определения содержания триглицеридов в сыворотке и плазме крови для анализатора DIRUI CS-T240 570 опр. 195МЛ D 10 571 021 Россия" Кол-во: 1.000

"Позиция 33" "Набор реагентов Креатинин ДиаС для количественного определения содержания креатинина кинетическим методом в сыворотке крови и моче для анализатора DIRUI CS-T240 540 опр. 170МЛ D 10 171 021 Россия" Кол-во: 1.000

"Позиция 34" "Набор реагентов Кальций АС ДиаС для количественного определения кальция методом с арсеназо III в сыворотке крови и моче для анализатора DIRUI CS-T240 540 опр. 195МЛ D 10 113 021 Россия" Кол-во: 1.000

"Позиция 35" "Набор реагентов Магний (Magnesium XL FS) для биохимических исследований in vitro 120МЛ D 1 4610 99 10 930 Россия" Кол-во: 1.000

"Позиция 36" "Набор реагентов Мочевая кислота АО ДиаС для количественного определения мочевой кислоты ферментативным методом с аскорбатоксидазой в сыворотке крови и моче 540 опр. 170МЛ D 10 300 021 АО Диакон-ДС" Кол-во: 1.000

"Позиция 37" "Набор реагентов Холестерин ДиаС для определения содержания холестерина в сыворотке и плазме крови для анализатора DIRUI CS-T240 570 опр. 196МЛ D 10 130 021 Россия" Кол-во: 2.000

"Позиция 38" "Набор реагентов Гликозилированный гемоглобин (one HbA1c FS) для биохимических исследований in vitro 45МЛ D 1 3329 99 10 935 ФС ДДС Германия" Кол-во: 1.000