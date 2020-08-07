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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Выполнение работ по замене распашных ворот на подъемно-секционные ворота в корпус №21
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
03.08.2020 15:59
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
Почтовый адрес
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
Контактный телефон
+7 495 781-05-89
Факс
+7 495 573-83-47
Адрес электронной почты
tender@npofakel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Доронин Виктор Валентинович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по замене распашных ворот на подъемно-секционные ворота в корпус №21
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.08.2020 10:00 GMT +307.08.2020 10:0007.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154349Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по замене распашных ворот на подъемно-секционные ворота в корпус №21
Начальная цена
1 535 403,44
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, 141401, г. Химки, ул. Академика Грушина, 33.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с прилагаемым файлом
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО МКБ Факел
Все закупки и тендеры АО МКБ Факел
Адрес местонахождения
141401, Российская Федерация, Московская область, Химки, Академика Грушина, 33
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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