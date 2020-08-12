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    Главная / Торги / Поставка товоара- Полоски для переплета GBC VeloBind A4 45 мм, синие

    Поставка товоара- Полоски для переплета GBC VeloBind A4 45 мм, синие

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.08.2020 09:0012.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154346Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154346

    Наименование закупки

    Поставка товоара- Полоски для переплета GBC VeloBind A4 45 мм, синие

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.08.2020 16:16

    Документация процедуры

    Техническое_задание_на_закупку_товаров.docx

    Договор_поставки_полосок.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"
    Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Контактный телефон

    +7 495 625-95-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@gge.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шагина Татьяна Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка товоара- Полоски для переплета GBC VeloBind A4 45 мм, синие

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.08.2020 09:00 GMT +312.08.2020 09:0012.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154346Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товоара- Полоски для переплета GBC VeloBind A4 45 мм, синие

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 42, стр. 1-2.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с проектом договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
    Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полоски для переплета GBC VeloBind A4 45 мм, синие, 25 шт. в уп."

    Кол-во: 100.000

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