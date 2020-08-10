Поставка программно-аппаратного комплекса межсетевого экранирования для нужд Белгородского центра ОВД филиала «МЦ АУВД»

Цена договора и требования к обеспечению

ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Лицензия для UserGate до 30 пользователей с сертификатом ФСТЭК" Кол-во: 1.000

"Позиция 2" "Модуль Advanced Threat Protection на 1 год для UserGate до 30 пользователей" Кол-во: 1.000

"Позиция 3" "Подписка Security Updates на 4 года для UserGate до 30 пользователей с сертификатом ФСТЭК" Кол-во: 1.000

"Позиция 4" "Продление модуля Advanced Threat Protection на 4 года для UserGate до 30 пользователей" Кол-во: 1.000