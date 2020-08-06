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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Оказание образовательных услуг (обучение пожарно-техническому минимуму)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
03.08.2020 15:36
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-10-46
Факс
Адрес электронной почты
e.zabrodina@torgservis.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Забродина Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание образовательных услуг (обучение пожарно-техническому минимуму)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.08.2020 08:30 GMT +306.08.2020 08:3006.08.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154337Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание образовательных услуг (обучение пожарно-техническому минимуму)
Начальная цена
36 500,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой , улица Железнодорожная 100Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за оказанные услуги производятся между Заказчиком и Исполнителем на основании Счета и Акта сдачи-приемки оказанных услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня приемки оказанных услуг.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 73.000
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