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    Главная / Торги / Оказание образовательных услуг (обучение пожарно-техническому минимуму)

    Оказание образовательных услуг (обучение пожарно-техническому минимуму)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.08.2020 08:3006.08.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154337Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154337

    Наименование закупки

    Оказание образовательных услуг (обучение пожарно-техническому минимуму)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.08.2020 15:36

    Документация процедуры

    Договор_на_обучение_пож_безоп.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-10-46

    Факс

    Адрес электронной почты

    e.zabrodina@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Забродина Екатерина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание образовательных услуг (обучение пожарно-техническому минимуму)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.08.2020 08:30 GMT +306.08.2020 08:3006.08.2020 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154337Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание образовательных услуг (обучение пожарно-техническому минимуму)

    Начальная цена

    36 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой , улица Железнодорожная 100Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за оказанные услуги производятся между Заказчиком и Исполнителем на основании Счета и Акта сдачи-приемки оказанных услуг, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня приемки оказанных услуг.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обучение сотрудника в области пожарно-технического минимума Руководители и специалисты организаций 28Ч очное дистанционное"

    Кол-во: 73.000

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