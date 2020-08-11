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    Главная / Торги / Поставка огнетушителей для нужд Сасовского отделения Воронежского центра ОВД

    Поставка огнетушителей для нужд Сасовского отделения Воронежского центра ОВД

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.08.2020 11:0011.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154326Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154326

    Наименование закупки

    Поставка огнетушителей для нужд Сасовского отделения Воронежского центра ОВД

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.08.2020 16:04

    Документация процедуры

    Карточка_Запроса_цен.xlsx

    Описание_предмета_закупки.pdf

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Юридический адрес

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    Почтовый адрес

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Контактный телефон

    +7 495 956-87-47 доб. 1180

    Факс

    Адрес электронной почты

    30123@atcm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мамонов Юрий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка огнетушителей для нужд Сасовского отделения Воронежского центра ОВД

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.08.2020 11:00 GMT +311.08.2020 11:0011.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154326Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка огнетушителей для нужд Сасовского отделения Воронежского центра ОВД

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Воронежская область, 391432, Рязанская обл., г. Сасово, ул. Авиагородок, д. 42, Сасовское отделение Воронежского центра ОВДРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Аванс не предусмотрен, безналичная оплата.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Адрес местонахождения

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Огнетушитель ОП-25"

    Кол-во: 23.000

    "Позиция 2"

    "Огнетушитель ОП-8"

    Кол-во: 31.000

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