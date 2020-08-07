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    Главная / Торги / Поставка материалов для проведения ремонтных работ в здании по адресу г. Москва, улица Новочеремушкинская, дом 65

    Поставка материалов для проведения ремонтных работ в здании по адресу г. Москва, улица Новочеремушкинская, дом 65

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.08.2020 11:0007.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154318Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154318

    Наименование закупки

    Поставка материалов для проведения ремонтных работ в здании по адресу г. Москва, улица Новочеремушкинская, дом 65

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 11:49

    Документация процедуры

    Проект_договора.rar

    Техническое_задание_на_ремонт__Адм.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    (3452)540976

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    a.mogileva@nedra.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Могилева Анна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для проведения ремонтных работ в здании по адресу г. Москва, улица Новочеремушкинская, дом 65

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.08.2020 11:00 GMT +307.08.2020 11:0007.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154318Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для проведения ремонтных работ в здании по адресу г. Москва, улица Новочеремушкинская, дом 65

    Начальная цена

    1 978 699,04

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва улица Новочеремушкинская, дом 65Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    доставки: в течении 30 календарных дней с даты подписания договора. Оплата в соответствии с условиями договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба гофрированная с протяжкой IEK 16ММ ПВХ 10М с зондом"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГнг-LS 3х1.5 ож 0.66КВ круглый ПВХ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Светильник потолочный светодиодный ЭТМ SLIM CLEAN LED 595 4000K 40ВТ 230В 4000K 4200ЛМ 105ЛМ/ВТ 595х595х11ММ УХЛ4 белый 4.55КГ IP54 > 0.85 >65 ТУ 3461-002-44919750-12"

    Кол-во: 46.000

    "Позиция 4"

    "Плинтус К-07 крашеный дерево MDF белый 108х16х2050ММ"

    Кол-во: 248.000

    "Позиция 5"

    "Доска паркетная Kronotex Dynamic Plus дерево ламинированная 138х19.3х0.8СМ сосна рустикальная"

    Кол-во: 99.000

    "Позиция 6"

    "Подложка под ламинат Quick-Step Uniclic рулонная вспененный полиэтилен 12.5х1.2М 3ММ 15М2"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 7"

    "Петля дверная универсальная 5"-2ВВ 125Х75Х2.5ММ нержавеющая сталь латунь не менее 180ГРАД шурупы 20ШТ"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 8"

    "Замок врезной дверной Булат ЗВ 4-3.70.116.04 цилиндровый хром сталь 60ММ 5 ключей"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 9"

    "Наличник дверной 60х200ММ МДФ/дерево дуб дымчатый ООО "Квадрострой""

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 10"

    "Изделие столярное Добор дверной МДФ/дерево 200ММ дуб дымчатый ООО "Квадрострой""

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 11"

    "Полотно дверное звукоизоляционное Квадрострой 2000х900ММ экошпон дуб дымчатый"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 12"

    "Клей обойный для стеклообоев KLEO 192 ULTRA PWR 50 10КГ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 13"

    "Стеклообои рулонные Brattendorf 1Мх25М 210Г/М2"

    Кол-во: 7.000

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    02.02.2022 23:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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