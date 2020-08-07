www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка материалов для проведения ремонтных работ в здании по адресу г. Москва, улица Новочеремушкинская, дом 65
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
04.08.2020 11:49
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
(3452)540976
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
a.mogileva@nedra.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Могилева Анна Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка материалов для проведения ремонтных работ в здании по адресу г. Москва, улица Новочеремушкинская, дом 65
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.08.2020 11:00 GMT +307.08.2020 11:0007.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154318Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов для проведения ремонтных работ в здании по адресу г. Москва, улица Новочеремушкинская, дом 65
Начальная цена
1 978 699,04
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, г. Москва улица Новочеремушкинская, дом 65Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
доставки: в течении 30 календарных дней с даты подписания договора. Оплата в соответствии с условиями договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 46.000
Кол-во: 248.000
Кол-во: 99.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 7.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.