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    Главная / Торги / "Поставка насосно-компрессорного оборудования и электротехнической продукции для нужд ООО "Газпром энерго""

    "Поставка насосно-компрессорного оборудования и электротехнической продукции для нужд ООО "Газпром энерго""

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 10:0010.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154316Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154316

    Наименование закупки

    "Поставка насосно-компрессорного оборудования и электротехнической продукции для нужд ООО "Газпром энерго""

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 09:34

    Документация процедуры

    Типовая_форма_договора_поставки_(15_дн).docx

    Спецификация(Приложение_№_1).XLSX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Юридический адрес

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-70 доб. 65669

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    T.Mescheryakova@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мещерякова Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика, Закупки и тендеры Оренбургская область, Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ, Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    "Поставка насосно-компрессорного оборудования и электротехнической продукции для нужд ООО "Газпром энерго""

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.08.2020 10:00 GMT +310.08.2020 10:0010.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154316Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    "Поставка насосно-компрессорного оборудования и электротехнической продукции для нужд ООО "Газпром энерго""

    Начальная цена

    392 678,79

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика,Оренбургская область,Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ,Вологодская область, поз. №1,5 - Северный филиал ООО "Газпром энерго", Россия, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Геологов, д. 2., поз. №2 - Южно-Уральский филиал ООО "Газпром энерго", Россия, 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 26., поз. №3 - Уренгойский филиал ООО "Газпром энерго", Российская Федерация, Тюменская обл., 629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Новый Уренгой, Северная промзона, панель "Б", поз. №4 - Северный филиал ООО "Газпром энерго", Российская Федерация, 160022, Вологодская область, г. Вологда, п. Родионцево, 77, поз. №6 - Инженерно-технический центр ООО "Газпром энерго", Российская Федерация, 460000 г. Оренбург ул. Терешковой, д. 295, поз. №7-10 Сургутский филиал ООО "Газпром энерго", Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут , ул. Производственная, д. 4.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Адрес местонахождения

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насос фекальный консольный СД 32/40 11000ВТ УХЛ4 40М 32М3/Ч ТУ 3631-002-80844551-2014"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Изделие Менеджер горения Weishaupt W-FM 50 230В We600408 для W-FM 50/54 с блоком управления и индикации (БУИ)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Штатив-тренога переносной Vento Скала 1.3-2.4М 20М 270КГ с лебедкой ГОСТ ТР ТС 019/2011 vpro trpd 2.0"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Насос погружной дренажный ГНОМ 10-10Д G1 1/2" 10М 220В 8А для грязной воды 1.1КВТ 3000ОБ/МИН 10М3/Ч 380х210х162ММ 16КГ АО "ГМС Ливгидромаш" ТУ 3631-025-05747979-2003"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Насос погружной дренажный ГНОМ 10-10 G1 1/2" 10М 220В 8А для грязной воды 1.1КВТ 3000ОБ/МИН 10М3/Ч 380х210х162ММ АО "ГМС Ливгидромаш" ТУ 3631-025-05747979-2003"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Комплект антенн для Titan MultiSet 1800 Vegatel R06968 383х223х130ММ антенна комнатная ANT-700/2700-PI (MultiSet) 1ШТ, кабельная сборка 5D/FB (N-male/N-Female) для PI 2М, антенна всепогодная ANT-700/2700-8Y (MultiSet) 1ШТ, встроенная кабельная сборка 5D/FB (SMA-male) 10М, дополнительная кабельная сборка 5D/FB 5М, переходник SMA (female) - N (male) 1ШТ, крепеж 1ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Преобразователь давления СДВ-И-0.60-4-20мА-D3222-0605-3 0-0.6МПА 4...20мА"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Термопреобразователь ТСП-Н 3.2.06.02.3.3.1 Pt100 -50...+180ГРАД ЦЕЛЬС 200ММ А"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Термопреобразователь ТСП-Н 3.2.03.02.3.3.0 Pt100 0...+160ГРАД ЦЕЛЬС 120ММ А"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Часть запасная Блок электронный US-800-30-Р для расходомера US-800 пластик"

    Кол-во: 1.000

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