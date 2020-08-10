"Поставка насосно-компрессорного оборудования и электротехнической продукции для нужд ООО "Газпром энерго""

Условия договора

Коми Республика,Оренбургская область,Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ,Вологодская область, поз. №1,5 - Северный филиал ООО "Газпром энерго", Россия, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Геологов, д. 2., поз. №2 - Южно-Уральский филиал ООО "Газпром энерго", Россия, 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 26., поз. №3 - Уренгойский филиал ООО "Газпром энерго", Российская Федерация, Тюменская обл., 629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Новый Уренгой, Северная промзона, панель "Б", поз. №4 - Северный филиал ООО "Газпром энерго", Российская Федерация, 160022, Вологодская область, г. Вологда, п. Родионцево, 77, поз. №6 - Инженерно-технический центр ООО "Газпром энерго", Российская Федерация, 460000 г. Оренбург ул. Терешковой, д. 295, поз. №7-10 Сургутский филиал ООО "Газпром энерго", Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут , ул. Производственная, д. 4. Рассчитать логистику >

Условия оплаты и доставки

Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора.