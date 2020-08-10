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Наименование закупки
"Поставка насосно-компрессорного оборудования и электротехнической продукции для нужд ООО "Газпром энерго""
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
05.08.2020 09:34
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1
Почтовый адрес
119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3
Контактный телефон
+7 495 428-45-70 доб. 65669
Факс
+7 495 428-45-60
Адрес электронной почты
T.Mescheryakova@adm.energo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мещерякова Татьяна Владимировна
Место рассмотрения предложений
Закупки и тендеры Коми Республика, Закупки и тендеры Оренбургская область, Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ, Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, Закупки и тендеры Вологодская область
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
"Поставка насосно-компрессорного оборудования и электротехнической продукции для нужд ООО "Газпром энерго""
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.08.2020 10:00 GMT +310.08.2020 10:0010.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154316Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
"Поставка насосно-компрессорного оборудования и электротехнической продукции для нужд ООО "Газпром энерго""
Начальная цена
392 678,79
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика,Оренбургская область,Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ,Вологодская область, поз. №1,5 - Северный филиал ООО "Газпром энерго", Россия, 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Геологов, д. 2., поз. №2 - Южно-Уральский филиал ООО "Газпром энерго", Россия, 460027, г. Оренбург, ул. Донгузская, д. 26., поз. №3 - Уренгойский филиал ООО "Газпром энерго", Российская Федерация, Тюменская обл., 629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Новый Уренгой, Северная промзона, панель "Б", поз. №4 - Северный филиал ООО "Газпром энерго", Российская Федерация, 160022, Вологодская область, г. Вологда, п. Родионцево, 77, поз. №6 - Инженерно-технический центр ООО "Газпром энерго", Российская Федерация, 460000 г. Оренбург ул. Терешковой, д. 295, поз. №7-10 Сургутский филиал ООО "Газпром энерго", Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут , ул. Производственная, д. 4.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром энерго"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"
Адрес местонахождения
117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1
119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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