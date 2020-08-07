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Наименование закупки
Поставка СИЗ за счет средств ФСС для филиала ООО "Газпром ПХГ" Краснодарское УПХГ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
04.08.2020 08:46
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Контактный телефон
+7 495 428-48-75
Факс
+7 495 428-45-46
Адрес электронной почты
b.burakov@krs.phg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бураков Богдан Александрович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка СИЗ за счет средств ФСС для филиала ООО "Газпром ПХГ" Краснодарское УПХГ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.08.2020 08:00 GMT +307.08.2020 08:0007.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154307Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка СИЗ за счет средств ФСС для филиала ООО "Газпром ПХГ" Краснодарское УПХГ
Начальная цена
116 400,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край,Крым Республика, 352450,Краснодарский край, Успенский район,с.Успенское а/я 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
2.3. Оплата по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки Товара, при условии предоставления Поставщиком первичных документов, в том числе подтверждающих размер фактически понесенных расходов на транспортировку Товара при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО Газпром ПХГ
Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Кол-во: 580.000
Кол-во: 500.000
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