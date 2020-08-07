Поставка СИЗ за счет средств ФСС для филиала ООО "Газпром ПХГ" Краснодарское УПХГ

Условия договора

Условия оплаты и доставки

2.3. Оплата по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки Товара, при условии предоставления Поставщиком первичных документов, в том числе подтверждающих размер фактически понесенных расходов на транспортировку Товара при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры