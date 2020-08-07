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    Главная / Торги / Поставка СИЗ за счет средств ФСС для филиала ООО "Газпром ПХГ" Краснодарское УПХГ

    Поставка СИЗ за счет средств ФСС для филиала ООО "Газпром ПХГ" Краснодарское УПХГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.08.2020 08:0007.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154307Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154307

    Наименование закупки

    Поставка СИЗ за счет средств ФСС для филиала ООО "Газпром ПХГ" Краснодарское УПХГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 08:46

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    +7 495 428-48-75

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    b.burakov@krs.phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бураков Богдан Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край, Закупки и тендеры Крым Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка СИЗ за счет средств ФСС для филиала ООО "Газпром ПХГ" Краснодарское УПХГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.08.2020 08:00 GMT +307.08.2020 08:0007.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154307Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка СИЗ за счет средств ФСС для филиала ООО "Газпром ПХГ" Краснодарское УПХГ

    Начальная цена

    116 400,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край,Крым Республика, 352450,Краснодарский край, Успенский район,с.Успенское а/я 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    2.3. Оплата по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поставки Товара, при условии предоставления Поставщиком первичных документов, в том числе подтверждающих размер фактически понесенных расходов на транспортировку Товара при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Крем защитный комбинированного действия Армакон ДЭ-12 для защиты кожи от нефтепродуктов, красок, растворов цемента, кислот, щелочей 100МЛ"

    Кол-во: 580.000

    "Позиция 2"

    "Крем регенерирующий восстанавливающий Армакон Велум 100МЛ для кожи рук и лица туба ГОСТ Р52343-2005"

    Кол-во: 500.000

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