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    Главная / Торги / Поставка мяса свинины для нужд ООО "Молния Ямал"

    Поставка мяса свинины для нужд ООО "Молния Ямал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.08.2020 12:0006.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154290Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154290

    Наименование закупки

    Поставка мяса свинины для нужд ООО "Молния Ямал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.08.2020 15:57

    Документация процедуры

    Проект_договора.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Молния Ямал
    Все закупки и тендеры Молния Ямал

    Юридический адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1

    Почтовый адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1

    Контактный телефон

    +7 86167 9-70-58

    Факс

    +7 86167 9-70-97

    Адрес электронной почты

    molniazakupki2014@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дубоносов Юрий Афанасьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка мяса свинины для нужд ООО "Молния Ямал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.08.2020 12:00 GMT +306.08.2020 12:0006.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154290Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мяса свинины для нужд ООО "Молния Ямал"

    Начальная цена

    1 204 273,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 352831, Краснодарский край, Туапсинский район, с.Небуг ООО "Молния Ямал"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 1 (одного) календарного дня, после поступления заявки Покупателя, направленной по электронной почте либо с помощью факсимильной связи.Оплата производится Покупателем в течение 15 рабочих дней за фактически поставленную Продукцию на основании счета, выставленного Поставщиком, при наличии товарной накладной ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ с отметкой Покупателя о приемке Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем поставки Продукции. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Молния Ямал
    Все закупки и тендеры Молния Ямал

    Адрес местонахождения

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Свинина шея без кости свежемороженная"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 2"

    "Свинина окорок без кости с/м ГОСТ 31475-2012"

    Кол-во: 2150.000

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