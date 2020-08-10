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    Главная / Торги / Поставка устройств защиты от импульсных перенапряжений для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2020

    Поставка устройств защиты от импульсных перенапряжений для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2020

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.08.2020 16:3010.08.2020 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154258Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154258

    Наименование закупки

    Поставка устройств защиты от импульсных перенапряжений для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2020

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.08.2020 16:33

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-05-95 доб. 22383

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    k.novoselov@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Новоселов Константин Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Липецкая область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка устройств защиты от импульсных перенапряжений для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2020

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.08.2020 16:30 GMT +310.08.2020 16:3010.08.2020 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154258Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка устройств защиты от импульсных перенапряжений для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2020

    Начальная цена

    1 324 027,49

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Липецкая область, Филиал ООО "Газпром трансгаз Москва" Управление материально-технического снабжения и комплектации (Липецкий участок), Российская Федерация, 398902, г. Липецк, ул. Юношенская, д. 52Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки. Доставка и разгрузка осуществляется поставщиком и входит в стоимость МТР.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройство защиты трехфазное класса I+II УЗИП SPC3.0 90 (LT) IP20 3х400/230В"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Устройство защиты трехфазное класса I+II УЗИП SPC3.0 90 (LT) IP20 3х400/230В"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Устройство защиты трехфазное класса I+II УЗИП SPC3.0 90 (LT) IP20 3х400/230В"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Устройство защиты DTNVR 1/30/1,5/1500 (LT) количество защищаемых пар проводников -1, номинальное напряжение Uc=30 В DC, In=1.5A"

    Кол-во: 184.000

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