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Наименование закупки
Поставка устройств защиты от импульсных перенапряжений для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2020
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
03.08.2020 16:33
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Почтовый адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Контактный телефон
+7 495 817-05-95 доб. 22383
Факс
+7 495 817-02-56
Адрес электронной почты
k.novoselov@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новоселов Константин Юрьевич
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка устройств защиты от импульсных перенапряжений для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2020
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.08.2020 16:30 GMT +310.08.2020 16:3010.08.2020 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154258Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка устройств защиты от импульсных перенапряжений для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2020
Начальная цена
1 324 027,49
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Липецкая область, Филиал ООО "Газпром трансгаз Москва" Управление материально-технического снабжения и комплектации (Липецкий участок), Российская Федерация, 398902, г. Липецк, ул. Юношенская, д. 52Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки. Доставка и разгрузка осуществляется поставщиком и входит в стоимость МТР.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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