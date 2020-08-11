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    Главная / Торги / Поставка IP телефонов для нужд Управления связи ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Поставка IP телефонов для нужд Управления связи ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.08.2020 07:0011.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154198Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154198

    Наименование закупки

    Поставка IP телефонов для нужд Управления связи ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    04.08.2020 09:31

    Документация процедуры

    Техзадание_Телефоны.doc

    Проект_Договора_поставки_ЭТП_ГП.DOCX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-60-60

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стовба Алексей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка IP телефонов для нужд Управления связи ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.08.2020 07:00 GMT +311.08.2020 07:0011.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154198Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка IP телефонов для нужд Управления связи ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Начальная цена

    184 600,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков д.9, Новоуренгойский Цех филиала УСРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры.»(пункт включается в текст Договора, если Поставщик не является субъектом малого и среднего предпринимательства);б) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом в течение 15 календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной формы № ТОРГ-12.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "IP-телефон Qtech QIPP-500PG черный RJ45х2, 10/100/1000МБ, LLDP, VLAN SIP, RTP/RTCP/SRTP, PPPoE, FTP/TFTP цветной ЖК дисплей 3.5" 6 линий SIP PoE, 1Гб Ethernet 241х158х179ММ"

    Кол-во: 26.000

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