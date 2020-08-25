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    Главная / Торги / Поставка материалов для метрологии

    Поставка материалов для метрологии

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2020 14:0025.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154171Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154171

    Наименование закупки

    Поставка материалов для метрологии

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    05.08.2020 22:17

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Юридический адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    Почтовый адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Контактный телефон

    +7 8722 51-97-45

    Факс

    +7 8722 51-99-54

    Адрес электронной почты

    agaeva-ps@dgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Агаева Париза Салавдиновна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Дагестан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для метрологии

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.08.2020 14:00 GMT +325.08.2020 14:0025.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154171Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для метрологии

    Начальная цена

    331 147,31

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Дагестан Республика, город КаспийскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 30 календарный дней с даты подписания товарной накладной ТОРГ-12 Покупателем.Доставка осуществляется силами и средствами Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Адрес местонахождения

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Адрес местонахождения

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Адрес местонахождения

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Адрес местонахождения

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Адрес местонахождения

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Барьер искрозащиты БИБ-02Р-24С"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 2"

    "Барьер искрозащиты БИА-102"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Барьер искрозащиты БИБ-02-24"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Барьер искрозащиты энергетический активный Корунд-М5 120мА [Exia] IIC/IIB X 22х75х110ММ ТУ 4217-003-29301297-98"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Прибор контроля пламени запально-защитное устройство ЭЗГ L-2000 (горелка запальная) - 1 шт; ИВН-01 (источник высокого напряжения) - 1 шт; КЭГ-15 (клапан электромагнитный) - 1 шт; ЛУЧ-1АМ-Щ (сигнализатор горения) - 1 шт; ящик - 1 шт"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Преобразователь напряжения МАП SIN Pro Hybrid 24В 3В"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Сигнализатор уровня жидкости ультразвуковой СУ-1С 1600ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Подготовка к поверке и метрологическая поверка счетчика газа ультразвукового Гобой-1-1-G65"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Узел пишущий УПС-10/2/4,3 синий"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Запчасть к БСУ уплотнение для диафрагмы БСУ-150/7.5 ГОСТ 8.586.1-2005"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Запчасть к БСУ уплотнение для диафрагмы БСУ-80/7.5 ГОСТ 8.586.1-2005"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 12"

    "Устройство защиты линии интерфейса УЗП-220 ИМПФ.468243.009 ООО Тахион Россия"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 13"

    "Тягонапоромер ТНМП-100-М1-(-0.2+0.2)кПа-2.5-У3-IP53 -2...+2КПА 2.5 У3 IP53 ТУ 25-7305.016-90"

    Кол-во: 10.000

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