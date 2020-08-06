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    Главная / Торги / Поставка медицинских средств, необходимых для предотвращения угрозы возникновения коронавирусной инфекции в ООО Молния Ямал

    Поставка медицинских средств, необходимых для предотвращения угрозы возникновения коронавирусной инфекции в ООО Молния Ямал

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.08.2020 11:3006.08.2020 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154076Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154076

    Наименование закупки

    Поставка медицинских средств, необходимых для предотвращения угрозы возникновения коронавирусной инфекции в ООО Молния Ямал

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    03.08.2020 16:12

    Документация процедуры

    Проект_Договора.docx

    Приложение_№_1-_Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Молния Ямал
    Все закупки и тендеры Молния Ямал

    Юридический адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1

    Почтовый адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1

    Контактный телефон

    +7 86167 9-70-58

    Факс

    +7 86167 9-70-97

    Адрес электронной почты

    molniazakupki2014@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дубоносов Юрий Афанасьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка медицинских средств, необходимых для предотвращения угрозы возникновения коронавирусной инфекции в ООО Молния Ямал

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.08.2020 11:30 GMT +306.08.2020 11:3006.08.2020 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154076Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медицинских средств, необходимых для предотвращения угрозы возникновения коронавирусной инфекции в ООО Молния Ямал

    Начальная цена

    214 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 352831, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, ООО "Молния Ямал"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента заключения договора. Оплата производится Покупателем в течение 30 календарных дней за поставленную Продукцию на основании счета, выставленного Поставщиком, при наличии товарной накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа с отметкой Покупателя о приемке Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Молния Ямал
    Все закупки и тендеры Молния Ямал

    Адрес местонахождения

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство дезинфицирующее Альфасептин антисептик кожный флакон с дозатором 1Л 1ШТ ТУ 9392-013-70743339-2005 ЗАО "Медлекспром" Россия"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 2"

    "Маска защитная медицинская одноразовая трехслойная на резинках"

    Кол-во: 20000.000

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