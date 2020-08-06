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Наименование закупки
Поставка медицинских средств, необходимых для предотвращения угрозы возникновения коронавирусной инфекции в ООО Молния Ямал
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
03.08.2020 16:12
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1
Почтовый адрес
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1
Контактный телефон
+7 86167 9-70-58
Факс
+7 86167 9-70-97
Адрес электронной почты
molniazakupki2014@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дубоносов Юрий Афанасьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка медицинских средств, необходимых для предотвращения угрозы возникновения коронавирусной инфекции в ООО Молния Ямал
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.08.2020 11:30 GMT +306.08.2020 11:3006.08.2020 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154076Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка медицинских средств, необходимых для предотвращения угрозы возникновения коронавирусной инфекции в ООО Молния Ямал
Начальная цена
214 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, 352831, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, ООО "Молния Ямал"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента заключения договора. Оплата производится Покупателем в течение 30 календарных дней за поставленную Продукцию на основании счета, выставленного Поставщиком, при наличии товарной накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа с отметкой Покупателя о приемке Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Молния Ямал
Все закупки и тендеры Молния Ямал
Адрес местонахождения
352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский, село Небуг, 1
Кол-во: 200.000
Кол-во: 20000.000
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