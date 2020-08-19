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    Главная / Торги / Хозяйственные товары для Поликлиники №3

    Хозяйственные товары для Поликлиники №3

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.08.2020 08:0019.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154050Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    154050

    Наименование закупки

    Хозяйственные товары для Поликлиники №3

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.08.2020 13:31

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Медицинское частное учреждение Отраслевой клинико-диагностический центр ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Контактный телефон

    +7 812 609-48-70

    Факс

    +7 495 719-52-22

    Адрес электронной почты

    KRASOLGV@medgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Красникова Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Хозяйственные товары для Поликлиники №3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.08.2020 08:00 GMT +319.08.2020 08:0019.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 154050Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Хозяйственные товары для Поликлиники №3

    Начальная цена

    108 082,45

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Г. Санкт-Петербург пл. Победы, д. 2, лит. АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится Покупателем после поставки Товара в размере 100 % общей стоимости Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании выставленного Поставщиком счета в течение пятнадцати банковских дней после его получения. Товар может поставляться несколькими партиями. Дата поставки каждой партии Товара согласуется Сторонами не менее чем за три рабочих дня до планируемой даты поставки. Датой поставки считается дата подписания Сторонами товарной накладной.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ОКДЦ ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Наименование заказчика

    ОКДЦ ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ОКДЦ ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, д. 16, к.4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полотенцесушитель электрический Domoterm DMT подключение слева 109-5 40х60СМ сталь полированная"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Органайзер кабельный Buro Spiral Hose Black BHP CG252B 25х2000ММ черный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Насадка для швабры МОП Vileda Professional УльтраСпидТрио серый/белый полиэстер 40х14СМ 524820"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Швабра флаундер Vileda Professional УльтраСпид Про хлопок пластик серый + набор для уборки, с мопом Контракт 40х10СМ 1.5М 143556 Россия"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Приспособление для сушки белья Zalger Simfony металл/пластик 1710х630х950ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Набор контейнеров прямоугольных для продуктов пластик Plastic Republic Amore GR1847 4 предмета 500, 1000, 1500, 2500МЛ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Дозатор для жидкого мыла Veiro Professional Savona 1000МЛ белый пластик 265х110х118ММ 687988"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Сейф мебельный Aiko TM-63Т EL металл 630х440х355ММ 34КГ электронный коричневый Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Диван трехместный Bayu 979652 820х920х1930ММ светло-бежевый искусственная кожа Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Ведро пластмассовое 15ЛИТР(ДМ³) с крышкой"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Маркер Edding E-404/1 перманентный 0.75ММ черный заправляемый 48284"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Батарейка щелочная Duracell Basic C (LR14) 1.5В 2ШТ код - 62423"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 13"

    "Батарейка щелочная GP 192-BC10 LR41 1.5В 10ШТ блистер 573366 Китай"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Ведро мусорное круглое нержавеющая сталь серебристое 20Л 25х40СМ с педалью 514490"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "Пакет полиэтиленовый майка 16х30х12СМ 10МКМ ПНД 100ШТ 134099 Россия"

    Кол-во: 30.000

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